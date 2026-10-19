Temporais estão chegando: Cemig orienta como evitar acidentes com a rede elétrica 

Com a chegada da primavera e do período de tempestades, a Cemig alerta para a importância de redobrar os cuidados com a rede elétrica. Na região Sudeste, essa época do ano é marcada pela maior ocorrência de chuvas fortes, que podem vir acompanhadas de raios, ventos intensos e alagamentos. Além de provocar danos à rede, esses eventos criam situações de risco que exigem atenção dentro e fora de casa.

Entre janeiro e agosto de 2026, o Centro de Meteorologia da Cemig contabilizou mais de 1,5 milhão de descargas atmosféricas na área de concessão da empresa, que abrange 774 municípios mineiros. Somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram registrados mais de 170 mil raios.

Uma das principais recomendações é retirar os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas antes da chegada da tempestade. A técnica de Segurança do Trabalho da Cemig, Geziane Calixto, explica que as descargas atmosféricas podem provocar sobretensões capazes de chegar às instalações internas das residências.

“Quando um raio atinge áreas próximas às residências ou a rede elétrica, podem ocorrer fortes sobretensões que chegam ao interior dos imóveis. Se os equipamentos estiverem conectados, há risco de queima e até de choque elétrico. Por isso, o ideal é retirar tudo das tomadas antes da tempestade começar”, explica.

A rede elétrica da Cemig conta com equipamentos de proteção contra sobretensões, mas Geziane Calixto destaca que a segurança dentro dos imóveis também depende de instalações adequadas e do comportamento dos moradores. Durante as tempestades, não é recomendado permanecer em telhados ou lajes nem realizar atividades externas. Ao perceber a aproximação de raios e ventos fortes, a orientação é procurar abrigo em uma construção segura.

“Quando os raios e ventos fortes começam, a recomendação é interromper qualquer atividade externa e buscar imediatamente um local seguro. Construções de alvenaria oferecem a melhor proteção, reduzindo significativamente o risco de acidentes com descargas atmosféricas. É fundamental não permanecer em áreas abertas ou em locais que possam atrair raios”, alerta Geziane Calixto.

Alagamentos também exigem cuidados

Quando houver risco de a água atingir uma residência, o disjuntor geral deve ser desligado antes que a água alcance a instalação elétrica, desde que seja possível fazer isso com segurança. A medida ajuda a prevenir choques e curtos-circuitos. Caso a água já tenha alcançado tomadas, equipamentos ou outras partes da instalação, o morador não deve se aproximar para tentar desligar a energia.

Ao buscar abrigo durante uma tempestade, também é importante não permanecer sob árvores, próximo a postes ou estruturas metálicas. Em áreas rurais, a recomendação é manter distância de cercas de arame, que podem conduzir eletricidade a grandes distâncias quando atingidas por uma descarga atmosférica. Em terrenos abertos, pontos elevados também devem ser evitados.

Fio partido: nunca se aproxime

Ventos fortes, queda de árvores e lançamento de objetos podem provocar o rompimento de cabos da rede elétrica. Essa é uma das situações que mais exigem cuidado durante os temporais. A orientação é nunca tocar nem se aproximar de um fio caído, mesmo quando ele aparentemente não estiver energizado.

“Fio partido significa risco de morte. Ninguém deve tocar ou se aproximar, mesmo que o cabo não pareça energizado. A orientação é ligar imediatamente para o 116, serviço disponível 24 horas por dia”, reforça a especialista em segurança.

Também não se deve tentar retirar árvores, galhos, telhas, placas ou qualquer outro objeto que esteja sobre a rede elétrica. A Cemig orienta que a população mantenha distância do local e comunique a ocorrência pelo telefone 116, para que uma equipe especializada possa realizar o atendimento com segurança.