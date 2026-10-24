Ação oferece atendimento de saúde a reeducandos em Boa Vista



Projeto segue até quinta-feira (22) – Foto: Divulgação/TJRR



O Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR) iniciou nesta quarta-feira (21) a ação “Renascer com Dignidade – Saúde e Cidadania no Trabalho Prisional”, voltada aos reeducandos do Centro de Progressão Penitenciária, em Boa Vista. A programação segue até quinta-feira (22), das 8h às 12h, no bairro São Vicente.

A iniciativa oferece consultas médicas e odontológicas, testes rápidos de HIV e sífilis, vacinação, atendimento especializado e entrega de medicamentos, conforme prescrição. Além disso, os participantes recebem orientações e encaminhamentos para a rede de saúde.

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do TJRR coordena a ação em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (Sejuc). A iniciativa integra o Plano Pena Justa e busca garantir direitos e preparar os internos para o retorno à sociedade.

Segundo Débora Nóbrega, subdiretora de Apoio Multidisciplinar da DAGMF, a ação ajuda os reeducandos a manter os exames e os cuidados de saúde em dia antes de deixar o sistema prisional.

“É uma oportunidade para, quando forem pleitear trabalho, estarem com a carteira de saúde e os exames em dia”, afirmou.

Além dos atendimentos, a programação inclui cadastro no Escritório Social, que auxilia na reintegração social. Para o reeducando W.S., o serviço representa uma oportunidade de retomar a vida em sociedade.

“Fiz o meu cadastro porque vai servir futuramente para o meu reingresso na sociedade, com a minha família e com as outras pessoas”, destacou.

A ação também oferece serviços de bem-estar aos participantes e atendimento de saúde aos policiais penais que atuam no projeto.

Fonte: Da Redação

