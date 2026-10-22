GCM apreende 104 porções de drogas durante patrulhamento preventivo no Parque São Bento – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba apreendeu 104 porções de de entorpecentes na manhã de terça-feira (20), durante patrulhamento preventivo em áreas públicas no Parque São Bento, Zona Norte da cidade.

Por volta das, 10h40, os guardas avistaram dois suspeitos na Rua Libório Monaldo Stilitano, nas proximidades da quadra junto a uma unidade escolar do bairro. A dupla estava encostada no muro e, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu a pé, abandonando uma sacola.

Devido às características do acesso por onde correram, não foi possível alcançar os suspeitos, mas a sacola foi recuperada. Nela havia 75 porções de maconha, de diferentes tamanhos e embalagens; 26 de maconha do tipo dry, duas de cocaína e uma de crack.

As substâncias foram encaminhadas ao Plantão da Polícia Civil, onde a delegada determinou a elaboração do boletim de ocorrência e o recolhimento do material, para ser encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística.