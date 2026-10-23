Turismo mineiro em expansão: Governo de Minas mira novos mercados no BTM 2026

Minas Gerais participa, de 22 a 23/10, do BTM – Brazil Travel Market 2026, em Fortaleza (CE). Reconhecido como um dos principais eventos de negócios do turismo no país, o encontro reúne profissionais do setor, compradores nacionais e internacionais e empresas para rodadas de negócios, capacitações e apresentação de produtos turísticos.

A participação busca ampliar a presença dos destinos mineiros em novos mercados, fortalecer parcerias comerciais e valorizar o turismo como atividade geradora de trabalho, renda e desenvolvimento regional. “A participação no BTM é uma oportunidade estratégica para mostrar a diversidade do nosso turismo, que integra natureza, patrimônio cultural, cozinha mineira e experiências autênticas. Ao aproximar nossos destinos do mercado, ampliamos oportunidades de negócios e estimulamos a economia dos municípios”, destaca o secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), Leônidas Oliveira.

O estande de Minas Gerais contará com coexpositores que representam diferentes regiões e experiências do estado: Cordilheira do Espinhaço, com a rota Do Jequi ao Norte de Minas; Rotas da Serra do Cipó; Destino Peruaçu; Rotas da Canastra; Rota Caparaó Mineiro; e Rota do Queijo do Serro. A presença conjunta aproxima destinos, empreendedores e operadores turísticos, ampliando a visibilidade de produtos que integram natureza, cultura, identidade regional e gastronomia.

A programação inclui a capacitação “Minas Gerais: Experiências Autênticas”, conduzida por Camila Oliveira, diretora de Promoção Turística da Secult-MG, e Thiago Ferreira, superintendente de Marketing Turístico da secretaria. A atividade apresentará ao trade os diferenciais dos destinos mineiros e suas experiências turísticas.

A cozinha mineira também terá destaque por meio de Cozinhas Vivas, com apresentações e degustações de produtos regionais. A chef Ana Gabriela Costa, chef executiva do Trintaeum, preparará o prato “Terroir do Triângulo Mineiro: Queijo Minas Artesanal, doces de Peirópolis e vinhos de Uberaba”. A iniciativa valoriza ingredientes, saberes e tradições locais e evidencia a conexão entre gastronomia, identidade cultural e turismo.

A participação no BTM integra a estratégia de promoção de Minas Gerais em ambientes de negócios do setor, com foco na valorização das identidades regionais, na comercialização de experiências turísticas e na geração de oportunidades para os municípios mineiros.