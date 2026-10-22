Protetoras de animais participam de encontro sobre Outubro Rosa em Nova Iguaçu

Cuidar de quem cuida dos animais também é uma forma de proteção. Com esse propósito, a Secretaria Municipal de Defesa e Proteção dos Animais de Nova Iguaçu promoveu, nesta quarta-feira (21), um encontro de conscientização sobre o Outubro Rosa voltado às protetoras de animais da cidade. A programação incluiu palestras sobre câncer de mama em mulheres e pets, prevenção e autocuidado.

Realizado no auditório Dra. Maria Carmadella, na Secretaria da Mulher, o evento também abriu espaço para a troca de experiências entre as participantes.

A professora Lúcia Corrêa, de 50 anos, é protetora de animais há 29. Durante o encontro, ela compartilhou a experiência com duas gatas que desenvolveram tumores de mama e destacou a importância de combater a falta de informação sobre a castração.

“Eu não tinha informação nenhuma. Tem que ser feita uma campanha para que esse mito seja retirado da cabeça das pessoas. Castrar antes do primeiro cio não causa problema nenhum”, afirmou.

O veterinário Igor Nogueira conduziu a palestra sobre câncer de mama em cães e gatos. Ele ressaltou a importância da castração e do acompanhamento veterinário para prevenir e identificar precocemente alterações nas mamas.

“A importância que a gente trouxe para o tema do Outubro Rosa é conscientizar as protetoras sobre a importância do exame de forma precoce e da castração desses animais, porque isso ajuda a diminuir a chance de, no futuro, desenvolverem algum desses tumores”, explicou.

Autocuidado também é proteção

A enfermeira Dayene Rodrigues de Lima abordou a importância do autocuidado feminino. Ela lembrou que, na rotina dedicada a outras pessoas, muitas mulheres acabam deixando a própria saúde em segundo plano.

“Em meio a tantas obrigações, às vezes a gente acaba cuidando de todo mundo, esquecendo de nós. O Outubro Rosa é só um alerta, mas o cuidado da mulher é todos os dias. Cuidando de uma, a gente consegue cuidar praticamente de uma família”, disse.

Durante o encontro, a Secretaria também apresentou o projeto Protegendo Quem Protege, em funcionamento desde julho. A iniciativa oferece acompanhamento psicológico e terapêutico em grupo às protetoras de animais, com o objetivo de fortalecer o suporte emocional de quem se dedica ao resgate e ao cuidado dos bichos.