Empossados novos representantes do Conselho Estadual de Direitos Humanos de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Por MRNews



O CEDHU/MS (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana de Mato Grosso do Sul) ganhou novos representantes, nesta quinta-feira (22), para o biênio 2026-2028. A cerimônia foi realizada no auditório da Sead, no Parque dos Poderes, em Campo Grande, com a formalização dos membros titulares e suplentes que atuarão na composição do colegiado. A posse segue as normas estaduais que regulamentam o Conselho e a designação dos representantes para o novo mandato.

A nova composição reúne representantes de instituições governamentais, como Assembleia Legislativa, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual e secretarias estaduais, além de organizações da sociedade civil. Entre os órgãos públicos representados estão as áreas de saúde, educação, assistência social, direitos humanos, turismo, meio ambiente, governo e segurança pública.

A participação de diferentes instituições contribui para ampliar o diálogo e a articulação em torno da defesa dos direitos da pessoa humana em Mato Grosso do Sul, como pontuou o secretário-executivo de Direitos Humanos da Sead, Ben-Hur Ferreira, que também empossou os membros na manhã desta quinta-feira.

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Na representação da sociedade civil, integram o Conselho organizações com atuação em diferentes áreas sociais, como a Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas (ABMCJ/MS), a Associação das Travestis e Transexuais de Mato Grosso do Sul (ATTMS), a Associação de Conselheiros Tutelares de Mato Grosso do Sul (ACETEMS), a Federação das APAES de Mato Grosso do Sul (Feapaes-MS), a Comissão Regional Justiça e Paz e o Grupo de Trabalho e Estudos Zumbi (TEZ/MS), dentre outras.

Vinculado à estrutura da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), o CEDHU/MS atua na defesa e promoção dos direitos da pessoa humana.

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Leomar Alves Rosa, Comunicação Sead

ATENÇÃO IMPRENSA: As fotos da posse estão disponíveis em https://drive.google.com/drive/folders/1XlOBDPxM4vDK1mXS4NdNq2jLSjiY3qhq?usp=sharing.