Defesa Civil alerta para tempestades e ventos fortes em Minas Gerais neste fim de semana

O fim de semana será de atenção redobrada em Minas Gerais, com previsão de chuvas intensas, tempestades e rajadas de vento em diversas regiões do estado. O Governo de Minas, por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), alerta para o risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos, especialmente no domingo (25/10), quando os volumes de chuva podem chegar a 90 milímetros em algumas localidades.

De acordo com o Centro de Inteligência em Defesa Civil (Cindec), a combinação de áreas de baixa pressão, um cavado e o avanço de uma frente fria associada a um ciclone extratropical favorece a formação de tempestades entre sexta-feira (23/10) e segunda-feira (26/10). As chuvas podem vir acompanhadas de raios, trovoadas, granizo e rajadas de vento de até 80 km/h no domingo.

Previsão para o fim de semana

Sábado (24/10)

A chegada da frente fria deve intensificar as instabilidades, principalmente nas regiões Sul/Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. Os acumulados podem chegar a 60 milímetros, com possibilidade de volumes maiores em pontos isolados.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Central Mineira e Vale do Rio Doce, são previstos volumes entre 15 e 60 milímetros. As tempestades podem vir acompanhadas de raios, trovoadas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O calor também permanece intenso em parte do estado, com máximas de até 40°C no Triângulo Mineiro, Norte e Noroeste. Nessas duas últimas regiões, a umidade relativa do ar pode chegar a 20%.

Domingo (25/10)

O domingo concentra o maior risco de chuva volumosa. Os acumulados podem variar entre 60 e 90 milímetros nas regiões Sul/Sudoeste, Oeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No Triângulo Mineiro, Central Mineira, restante da Região Metropolitana e grande parte do Vale do Rio Doce, os volumes previstos ficam entre 30 e 60 milímetros. As tempestades podem ser acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento entre 60 e 80 km/h.

A chuva acumulada ao longo do período aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e elevação rápida do nível de córregos e rios. Ao mesmo tempo, o Norte e o Noroeste de Minas podem registrar temperaturas entre 39°C e 41°C, além de baixa umidade do ar, condições que favorecem queimadas e incêndios florestais.

Dicas de autoproteção

A Defesa Civil Estadual orienta a população a adotar cuidados durante todo o período de instabilidade:

● Durante tempestades, procure abrigo seguro em edificações e permaneça no local até a chuva perder intensidade.

● Não se abrigue debaixo de árvores e mantenha distância de postes, estruturas metálicas e fiações elétricas.

● Nunca atravesse áreas alagadas ou enxurradas, a pé ou de veículo. A força da água pode arrastar pessoas e automóveis.

● Fique atento aos sinais de deslizamento, como trincas em paredes e no solo, inclinação de árvores ou postes e surgimento de água barrenta no terreno. Ao perceber esses sinais, afaste-se da área e acione a Defesa Civil.

● Evite atividades que possam provocar incêndios em áreas de vegetação, especialmente nas regiões com calor intenso e baixa umidade.

● Hidrate-se e evite exposição prolongada ao sol nos períodos mais quentes do dia.

A população pode receber alertas meteorológicos gratuitamente, enviando um SMS com o CEP do local desejado para o número 40199.

Em caso de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193 e a Polícia Militar pelo 190.