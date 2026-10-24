Ronaldinho Gaúcho anuncia volta aos gramados pelo italiano Ravenna

O jogador Ronaldinho Gaúcho voltará ao futebol profissional no próximo mês, quando jogará pelo Ravenna, time da terceira divisão italiana, contra o rival local Forlì. O anúncio foi feito pelo clube nesta sexta-feira (23) e a partida está marcada para o dia 15 de novembro.

“A magia nunca foi embora. Agora é hora de levá-la de volta ao gramado”, diz o anúncio nas redes sociais.

O ex-atacante de 46 anos fez carreira nos clubes espanhóis Barcelona e do Milan, conquistou a Copa do Mundo de 2002 com o Brasil e o prêmio Bola de Ouro em 2005 de melhor jogador do mundo. Ronaldinho jogou pela última vez em competições oficiais pelo Fluminense, em 2015, e se aposentou oficialmente em 2018.

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O Ravenna contratou o atleta em junho e, posteriormente, Ronaldinho adquiriu uma participação no clube, que é de propriedade de seu amigo Ignazio Cipriani.

Cipriani disse que a iniciativa tinha como objetivo “aproximar toda a cidade do time”.

Ronaldinho Gaúcho não chegou a confirmar que jogaria quando chegou à Itália em agosto, embora tenha deixado em aberto a possibilidade de marcar o 300º gol de sua carreira. “Estou aqui para ajudar”, disse ele na ocasião.

O clássico contra o Forì será disputado no Stadio Bruno Benelli, em Ravenna. O time Ravenna ocupa a segunda colocação do Grupo B da Série C, com 20 pontos em 10 partidas, oito pontos atrás do líder, o Spezia.

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*Com informações da Reuters