Governo de Minas realiza primeira reunião com equipe de transição do governo eleito, com foco nas políticas públicas de saúde

O Governo de Minas realizou, nesta sexta-feira (23/10), na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, a primeira reunião bilateral de transição de mandatos do Poder Executivo. O encontro foi dedicado à área da saúde e teve como objetivo apresentar informações sobre as principais políticas públicas, programas e serviços em execução, além de perspectivas e planejamentos para a continuidade da assistência à população mineira.

A reunião foi conduzida pelo governador Mateus Simões, pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e pela secretária adjunta da pasta, Poliana Cardoso Lopes, acompanhados das equipes técnicas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). A equipe do governador eleito Cleitinho Azevedo foi representada pelo vice-governador eleito e coordenador da transição, Luís Eduardo Falcão, acompanhado de representantes indicados pelo governo eleito.

Durante o encontro, foram apresentadas informações sobre a estrutura e o funcionamento da rede estadual de saúde, os programas em andamento, o planejamento orçamentário para 2027 e os principais compromissos relacionados à assistência à população. Entre os principais temas discutidos estão a ampliação da rede hospitalar, os hospitais regionais, as políticas de redução de filas de cirurgias eletivas, repasses de recursos, entre outros.

“A transição é um momento muito importante para o cidadão mineiro. Quero reforçar que toda a nossa equipe está à disposição para contribuir com esse processo. Como já tive a oportunidade de dizer a alguns integrantes da equipe de transição, temos profissionais que mantêm uma boa relação e que, em muitos casos, já se conhecem. Tenho certeza de que será uma troca proveitosa, saudável e construtiva”, disse o governador Mateus Simões.

“Quero agradecer a cada integrante da equipe de transição pela disposição em contribuir com essa missão tão importante para Minas Gerais. Temos servidores de carreira, representantes com mandatos eletivos e profissionais que deixaram suas atividades particulares para participar desse trabalho. Agradeço, mais uma vez, pela oportunidade de diálogo. Hoje, vamos tratar da saúde, uma área que consideramos essencial”, argumentou o vice-governador eleito, Luís Eduardo Falcão.

Financiamentos e avanços

O financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) esteve entre os temas apresentados, com destaque para a evolução dos investimentos estaduais. Entre 2021 e 2025, os valores pagos pelo Governo de Minas em ações e serviços públicos de saúde ficaram acima do mínimo constitucional. Em 2025, foram aplicados R$ 11,8 bilhões, diante de um mínimo de R$ 11,2 bilhões, mantendo cerca de R$ 600 milhões acima do mínimo exigido.

Também foram relatados os avanços no cumprimento do acordo firmado com a Associação Mineira de Municípios (AMM), com 62% da dívida herdada de gestões anteriores já quitada. Do valor original de R$ 6,77 bilhões, referente a repasses de recursos da saúde aos municípios que ficaram pendentes de pagamento, a atual gestão pagou R$ 4,19 bilhões.

A reunião também permitiu o compartilhamento de informações técnicas sobre contratos, investimentos, projetos em execução e ações que demandam continuidade ou acompanhamento pela próxima administração.

Política hospitalar

Na atenção hospitalar, o Governo de Minas apresentou a ampliação dos investimentos e da estrutura em todo o estado. O custeio da política hospitalar passou de R$ 1,9 bilhão, em 2018, para R$ 4,4 bilhões previstos em 2026, por meio do Valora Minas e da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Entre os principais avanços estão a expansão de mais de 700 leitos de UTI, a ampliação da rede de urgência e emergência para 278 hospitais e a realização de mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em 2025. Também foram apresentados os investimentos de R$ 714 milhões nos hospitais regionais de Divinópolis, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Governador Valadares e Conselheiro Lafaiete, além das ações para ampliar o acesso a procedimentos de alta complexidade em todas as regiões do estado.

“Hoje, temos 773 leitos de CTI a mais do que antes da pandemia, e não conseguimos mais imaginar nossa rede de saúde sem essa estrutura. Minas passou a adotar uma medida importante: o Estado garante o custeio dos leitos aprovados antes mesmo da habilitação pelo Governo Federal, um processo que pode levar de um a dois anos. Com o Valora Minas, conseguimos antecipar esse financiamento e construir uma rede de terapia intensiva mais robusta”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Farmácia de Minas

Na área de assistência farmacêutica, o Governo de Minas apresentou avanços na ampliação do acesso da população a medicamentos especializados. Entre 2018 e 2025, o número de medicamentos dispensados pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf) cresceu 118,5%, passando de 10 milhões para 21,85 milhões. Em 2025, o serviço contabilizou 306 mil pacientes ativos. Para 2026, estão previstos investimentos de R$ 196,7 milhões no componente especializado e de R$ 60 milhões no programa Farmácia de Minas.

Políticas para mulheres

Na atenção especializada, foram apresentados os avanços do programa Cuidar na Hora Certa, com foco no diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Entre os principais resultados, aumento de 70% na cobertura de mamografias entre 2024 e 2025, além do financiamento de 62 mamógrafos, com investimentos de R$ 67,4 milhões. O programa também alcançou 65% de diagnósticos realizados em tempo oportuno e 89,2% das pacientes iniciando o tratamento em até 60 dias. Para 2026, estão previstos R$ 28,2 milhões para a continuidade da iniciativa, que busca ampliar o acesso ao diagnóstico precoce e assegurar maior agilidade no tratamento das pacientes.

Participantes da reunião

Pela atual gestão do Governo de Minas, participaram o governador Mateus Simões; o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti; a secretária adjunta de Saúde, Poliana Cardoso Lopes; o secretário de Estado de Casa Civil, Marcel Beghini; a secretária adjunta de Casa Civil, Ana Tereza Fernandes; a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Silvia Listgarten, o secretário adjunto de Planejamento e Gestão, Rodrigo Ferreira Matias; a secretária-geral adjunta do Estado, Gabriela Martins Durães Brandão; e a presidente da Fhemig, Renata Ferreira Leles Dias.

Pela equipe de transição do governo eleito, participaram Ana Lúcia de Assis Simões, André Abreu Reis, André Luiz da Silva, Andréia Fernandes da Silva Borges, Bernardo Freitas Graciano, Bernardo Guimarães, Diôgo Andrade Vieira, Emílio dos Santos Boaventura Gondin, Fernando Henrique Costa de Oliveira, Gustavo Carneiro Mendes, João Paulo Menna Barreto de Castro Ferreira, Júlia Cristina Alves Lopes, Leonardo Almeida Bortoletto, Luís Eduardo Falcão Ferreira, Maria do Socorro Costa Almeida, Márcia Moreira de Morais, Noraldino Lúcio Dias Júnior, Samy Chafic Albou Jaber, Silvio Correa de Faria Junior, Wilson Roberto Batista, Jorge Luiz Fortunato Ali, Gleidson Azevedo e Emerson Rocha Azevedo.

Transição de governo

A reunião integra o cronograma de transição de governo, com encontros previstos entre representantes da atual administração e da equipe do governador eleito para apresentação de informações sobre a estrutura administrativa, as políticas públicas e os principais projetos e programas estaduais.

O processo é conduzido com foco na transparência, na organização das informações e na continuidade dos serviços públicos, de modo a oferecer à próxima gestão os subsídios necessários para o planejamento das ações a partir de janeiro de 2027.

As reuniões são gravadas e transmitidas pelos canais oficiais do Governo de Minas, garantindo transparência e acesso às informações apresentadas durante o processo de transição.

Confira o cronograma das reuniões de transição:

6/10 – Reunião Inaugural (Secretariado)

23/10 – Saúde

26/10, às 10h – Infraestrutura https://youtube.com/live/yVxBM1FgpYc

27/10, às 15h – Educação https://youtube.com/live/8zNPLgdj7rU

28/10, às 10h – Desenvolvimento Econômico https://youtube.com/live/M2O1So_Rm6E

29/10, às 10h – Segurança Pública https://youtube.com/live/tpvFUAzgEqw

03/11, às 10h – Parceiros Externos (Comunitas) https://youtube.com/live/o4vJ-jakoKU

04/11, às 10h – Meio Ambiente https://youtube.com/live/0R0aPwSmZSs

10/11, às 10h – Agropecuária https://youtube.com/live/3601lFEEPAE

11/11, às 10h – Desenvolvimento Social https://youtube.com/live/bkRLOQVMOug

12/11, às 10h – Cultura e Turismo https://youtube.com/live/XNSffdwBMU8

16/11, às 10h – Secretaria de Estado de Governo (Segov) e Secretaria-Geral https://youtube.com/live/bQ6j0ccEIjM

17/11, às 10h – Fazenda https://youtube.com/live/EZcqmuCsf_U

18/11, às 10h – Propag https://youtube.com/live/jmEjk_hbkz0

19/11, às 10h – Planejamento e Gestão https://www.youtube.com/live/czbsUebKQoo