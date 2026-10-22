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AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA N. 33/2026 – Prefeitura Municipal de Bonito

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Autorizo a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme solicitação, justificativa e parecer jurídico constante no processo abaixo, tendo como objeto a aquisição de colchões de solteiro e de casal, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, para atendimento das concessões de benefícios eventuais e das necessidades da política pública de assistência social. 

AUTORIZO a Dispensa em cumprimento às determinações contidas no art. 72, VIII da Lei retro mencionada.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2026

FAVORECIDO: TML COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ nº 58.456.371/0001-62

VALOR TOTAL: R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).

PRAZO: 12 (doze) meses.

Bonito-MS, 22 de outubro de 2026.

Josmail Rodrigues,

Prefeito Municipal.

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