Manchester United x Leicester City ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês EFL Championship, HOJE (07/02)

Manchester United x Leicester City: Prévia Completa para a FA Cup – 7 de Fevereiro de 2025

Nesta sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, o Old Trafford será palco de um confronto decisivo na FA Cup, quando o Manchester United receberá o Leicester City para a quarta rodada do torneio. O jogo, marcado para as 20h (horário do Reino Unido) – equivalente às 17h (horário de Brasília) –, promete ser um divisor de águas para o clube, que busca recuperar o ânimo após uma sequência de resultados decepcionantes.

Após sofrer uma derrota por 2 a 0 para o Crystal Palace no último domingo, o Manchester United tem enfrentado uma fase difícil em casa. O desempenho nos últimos jogos não é dos melhores, e os “Red Devils” estão atualmente posicionados na metade inferior da tabela da Premier League, ocupando a 13ª posição, apenas três pontos acima do 16º colocado, o que torna a competição da FA Cup uma das poucas rotas para uma recuperação e, possivelmente, para a qualificação para a Europa na próxima temporada.

A trajetória do United na FA Cup tem sido, historicamente, impecável em seu estádio. O clube não perdeu nenhum dos últimos 18 confrontos disputados em Old Trafford em tempo regulamentar, tendo conquistado 16 vitórias – a última vez que um time visitante conseguiu sair vitorioso neste palco foi o Arsenal na temporada 2014-15. Esse histórico, aliado à vantagem de jogar em casa, coloca o United em uma posição favorável para buscar a terceira vitória consecutiva sobre o Leicester nesta competição, tendo já vencido o rival duas vezes nesta temporada.

O Leicester City, por sua vez, vem de uma trajetória complicada e apresenta um momento ainda mais delicado. Apesar de ter causado problemas ao United anteriormente – inclusive, o próprio ex-técnico do United, Ruud van Nistelrooy, liderou o Leicester para vitórias marcantes contra seus antigos adversários em jogos anteriores – o time londrino chega a Old Trafford com uma campanha aquém das expectativas. Recentemente, o Leicester sofreu uma derrota expressiva por 4 a 0 para o Everton, o que evidencia a instabilidade de sua equipe e a pressão para reverter os resultados negativos.

Do lado do Manchester United, o técnico Ruben Amorim enfrenta um grande desafio para ajustar a equipe. Entre os desfalques mais relevantes estão Marcus Rashford, que deixou o clube ao final do mercado de transferências, e o zagueiro Lisandro Martinez, cuja temporada foi comprometida por uma lesão grave. Em contrapartida, novas contratações como Patrick Dorgu podem oferecer frescor e alternativas táticas, enquanto jogadores como Altay Bayindir têm a chance de surpreender e garantir um raro retorno à titularidade.

Para o Leicester, a recente contratação de reforços ainda não convenceu, e a equipe precisa lidar com uma moral abalada, fruto dos resultados negativos em jogos recentes. Com o United tendo já vencido o rival em casa duas vezes neste mesmo ano, os torcedores do Manchester United esperam que o time mantenha a superioridade histórica no confronto e garanta a vitória por 3 a 1, ou algo similar, consolidando sua tradição no palco da FA Cup.

Em resumo, o confronto entre Manchester United e Leicester City será mais que um simples jogo de copa – será a chance do United de reverter sua atual maré de insucessos em casa e reafirmar sua tradição na competição. Enquanto isso, o Leicester luta para encontrar consistência e confiança em uma temporada marcada por oscilações. Resta saber se o United conseguirá aproveitar o fator casa e retomar sua boa forma, ou se o Leicester surpreenderá mais uma vez e mudará os rumos deste clássico da FA Cup.

