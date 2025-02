Evento geek reune fãs da cultura pop em programação com sala de jogos, desfile de cosplay, feirinha de artigos e workshops

Foto: Divulgação/Sesc Roraima



O Sesc Roraima promoverá, no dia 14 de fevereiro, um evento geek para os fãs da cultura pop em Boa vista. O evento gratuito ocorre a partir das 14h, no Sesc Mecejana.

Com uma programação recheada de atividades para todas as idades, o evento terá workshops, desfile de cosplay, feirinha de artigos geek, corrida “Shinobi”, sala de jogos, assim como um concerto sinfônico que apresentará grandes produções orquestrais do cinema geek.

Concerto Sinfônico Cinegeek

O Concerto Sinfônico Cinegeek será o grande encerramento da programação e acontecerá às 20h, no Teatro Jaber Xaud, localizado na Rua Jaranã, 212, Mecejana.

“O concerto conduzirá o público em uma odisseia de emoções, visitando as galáxias de Star Wars e Interestelar, e os multiversos da Marvel e DC. O repertório compreende obras orquestrais de grandes compositores contemporâneos como Hans Zimmer, John Williams e Ramin Djawadi, que embora alguém possa não os conhecer, certamente conhecerá suas obras, eternizadas em trilhas sonoras de clássicos como Harry Potter, Liga da Justiça, Game of Thrones, entre outros”, detalhou o analista de Cultura do Sesc-RR, Leilton Saldanha.

Os ingressos podem ser retirados antecipadamente no prédio do Sesc Mesa Brasil (entrada pela Academia Sesc), das 8h às 13h e das 14h às 18h, em troca de 1kg de alimento não perecível para trabalhadores do comércio e 2kg para o público em geral.

Inscrições para workshops

O Sesc Geek ofertará gratuitamente o workshop de “Fotografia Cosplay: autorretrato”, bem como a oficina de dança K-Pop para pessoas acima de 14 anos. No entanto, as vagas são limitadas e as inscrições devem ser realizadas online.

As aulas ocorrem das 14h às 16h, no Sesc Mecejana (entrada pela Academia Sesc).

Corrida Shinobi

Para os fãs de Naruto, o Sesc Geek terá ainda a corrida Shinobi às 17h, no Campo Society do Sesc Mecejana. Inspirada no anime, a competição exige que os participantes corram com os braços esticados para trás e o corpo inclinado para frente. A fantasia é opcional.

As inscrições devem ser realizadas na Academia Sesc (Av. Venezuela, Mecejana), das 8h às 12h e das 14h às 18h, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível para trabalhadores do comércio e 2kg para o público em geral.

O público de 8 a 14 anos pode participar na categoria Chunin, e acima de 15 anos, na categoria Jounin.

Confira a programação completa:

14h às 16h – Workshops (vagas limitadas; público a partir de 14 anos)

Workshop de Fotografia Cosplay: autorretrato

Inscrição Online | Local: Sala do Labmais, Sesc Mecejana (entrada pela Academia Sesc)

Oficina de dança K-Pop

Inscrição Online | Local: Sala de Dança do Sesc Mecejana (entrada pela Academia Sesc)

15h30 às 16h – Intervenção de Cosplay

16h – Desfile com Cosplays

16h às 20h – Feirinha de artigos Geek

16h às 19h30 – Sala de Jogos (Acima de 12 anos)

Inscrições na Academia Sesc (Av. Venezuela, Mecejana), das 8h às 12h e das 14h às 18h: 1kg de alimento não perecível para trabalhadores do comércio e dependentes; 2kg para o público em geral.

Categorias: Chunin (8 a 14 anos) e Jounin (acima de 15 anos)

18h – Visitação Guiada à Exposição “Identidade e Cultura: Roraima e suas Singularidades”

Local: Galeria do Sesc Mecejana

20h – Concerto Cinegeek Sinfônico

Local: Teatro Jaber Xaud

Retirada de ingressos: prédio no Sesc Mesa Brasil (entrada pela Academia– Av. Venezuela, Mecejana), das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Ingresso solidário: 1 kg de alimento para trabalhadores do comércio e dependentes; 2 kg para o público em geral.

Mais informações podem ser obtidas com o setor de Cultura do Sesc, pelo e-mail [email protected]r ou então WhatsApp: (95) 99140-8294.

