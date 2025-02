Cheio de estrelas, SeráQAbre?’ estreia no circuito de megablocos com desfile que celebra a diversidade – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O desfile reuniu cerca de 50 mil foliões na Rua Primeiro de Março. Foto: Fred Pontes/Riotur

Com sua festa animada, muita emoção dos fãs e um naipe de estrelas, o “SeráQAbre?” estreou no circuito oficial dos megablocos do Rio na manhã deste domingo (9/02). O desfile reuniu cerca de 50 mil foliões na Rua Primeiro de Março, no Centro da cidade, com Pabllo Vittar como uma de suas principais atrações, e um line-up que contou ainda com participações especiais de Juliette, Urias, Wenny, Tilia e Naldo Benny, homenageado pelos seus 25 anos de carreira.

– Não esqueçam de se hidratar. Está muito quente. Bebam água -, disse Pabllo Vittar, que levantou a multidão ao som de sucessos como “São Amores” e “K.O”, e ao som de seu grito de guerra, “Yukê”.

Um beijo triplo de Pabllo, Juliette e Urias deu o tom do desfile. Em sua estreia no Rio, o “SeráQAbre?” celebra o amor livre e sem rótulos, representando a diversidade característica do carnaval carioca. O nome do bloco faz alusão à ideia de liberdade de expressão e reforça a mensagem de que todos têm espaço para serem quem realmente são durante a festa. Conhecido por sua celebração à música pop e à inclusão, o megabloco apresentou novidades no repertório, incluindo um batidão tropical, e surpreendeu os foliões com atrações inesperadas como as da cantora mineira pop Urias.

Em sintonia com o discurso da estrela do bloco, a goiana Ariane Arante estreou no Carnaval de Rua do Rio circulando em meio à multidão com garrafa d’água, viseira e fantasia de unicórnio combinada com a amiga, Stephanie.

– Eu tinha esse sonho de vir fantasiada, mas não achava companhia. Esse ano, viemos juntas! Meu conselho a todo mundo é: bebam água, está muito calor, pega sua garrafinha de água e vem.

O paraense Keibe Lira elogiou a estrutura da festa:

– Eu não frequentava esses megablocos do Rio, não. Confesso que tinha medo de vir por questões de segurança. Mas desde o ano passado, quando passei a vir, achei muito organizado. Não vi nada de grave em termos de segurança. Está divertido e ótimo.

Ainda neste domingo, outras 10 agremiações movimentaram diferentes regiões da cidade. Na Zona Sul, o “Mini Seres do Mar” e o “Caminhadinha”, dois blocos infantis, divertiram o Flamengo e o Humaitá, respectivamente, no período da manhã. Numa prévia do que levará para o seu desfile, marcado para o domingo que vem, o “Mini Seres” conquistou um público de todas as idades com a sua celebração à fauna e à flora marinhas. Na festa lúdica, marcada pela animação da banda e pela performance dos pernaltas (adultos e crianças), sereias, serpentes do mar, peixes, tritões e conchinhas coloriram as ruas do Humaitá na manhã de domingo. Na parte da tarde desfila, ainda no Largo dos Leões, no mesmo bairro, desfila o tradicional “Só Caminha”, a partir do meio-dia.

Já na Zona Norte, três blocos iniciam seus desfiles às 14h, em diferentes bairros: “Banda Cultural do Jiló”, na Tijuca; “Carijó”, na Freguesia (Ilha do Governador); e “Banda da Zulmira”, no Maracanã. Ainda na região, a “Turma do Gato Futebol e Samba”, em Pilares, faz a festa às 16h. No mesmo horário, o “Carnavalesco Coração das Meninas” desfila na Saúde, e o “Carnavalesco Xodó da Piedade”, em Piedade.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Com a expectativa de atrair cerca de seis milhões de pessoas em 37 dias de folia, o Carnaval de Rua 2025 terá, até o dia 9 de março, 482 apresentações espalhadas por diversas regiões do Rio. O circuito de megablocos, que leva esse nome por habitualmente reunir, em cada atração, dezenas de milhares de pessoas na Rua Primeiro de Março, terá, no próximo final de semana, os desfiles do Bloco da Gold, com Léo Santana, no sábado (15/02); e Chora Me Liga, no domingo (16/02). Ao todo, a região central da cidade será palco de 128 desfiles durante o Carnaval 2025, mas a folia também estará garantida nas zonas Norte, Sul e Oeste, além de Grande Tijuca, Ilhas e Jacarepaguá.

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, por meio da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site https://www.carnavalderua.rio/, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.

Veja a programação dos blocos para a tarde deste domingo, 9/02

– Bloco Só Caminha (TRADICIONAL)

Endereço: Largo dos Leões – Humaitá

Concentração: 12h Início: 14h Fim: 18h

– Banda Cultural do Jiló (TRADICIONAL)

Endereço: R. Pinto de Figueiredo, 26a – Tijuca

Concentração: 14h Início: 14h Fim: 20h

– Carijó (TRADICIONAL)

Endereço: R. Taguatinga – Freguesia, Ilha do Governador

Concentração: 14h Início: 15h Fim: 20h

– Banda da Zulmira(TRADICIONAL)

Endereço: R. Alm. João Cândido Brasil, 251 – Maracanã

Concentração: 14h Início: 15h Fim: 20h

– G.R.B.C Turma do Gato Futebol e Samba (TRADICIONAL)

Endereço: R. Djalma Dutra, 262 – Pilares

Concentração: 16h Início: 17h Fim: 22h

– Associação Bloco Carnavalesco Coração das Meninas (TRADICIONAL)

Endereço: R. Sacadura Cabral, 359 – Saúde

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h

– Bloco Carnavalesco Xodó da Piedade (TRADICIONAL)

Endereço: R. João Pinheiro, 171 – Piedade

Concentração: 16h Início: 18h Fim: 22h