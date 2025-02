Mais de 20 mil alunos do 3º ao 7º ano em Boa Vista contam com novos materiais didáticos integrados

Mais de 52 mil alunos da rede têm acesso a equipamentos tecnológicos nas escolas – Foto: divulgação/SEMUC





Alunos do 3° ao 7° ano, agora contam com novos materiais didáticos, o Sistema MAX de Ensino, que contemplará 20.602 crianças da rede. Para isso, a prefeitura adquiriu 25.476 kits, sendo destinados aos estudantes e 926 aos professores. Pautado na valorização das relações humanas, os livros estão 100% alinhados aos direcionamentos da Base Nacional Curricular (BNCC).

Os kits do 3° ao 5° ano, incluem: caderno do aluno com quatro volumes (Português, matemática, ciências, geografia e história), sendo um para cada bimestre. Da mesma forma, os alunos do 6° e 7° ano, além dos componentes básicos, recebem livros de artes e língua inglesa.

São 46.507 materiais didáticos do Programa de Ensino Estruturado – Instituto Alfa e Beto (IAB), que contemplam 13.940 alunos do 1° e 2° ano. Este já é utilizado e possui literatura especializada, englobando assim uma estruturação que integra a pedagogia e a gestão. Não só no âmbito da secretaria como também da escola e da sala de aula.

‘Compromisso’

Diversas entregas têm sido realizadas desde janeiro para atender todas as escolas da rede, incluindo unidades da capital, do campo e indígenas, assegurando assim que todas recebam o mesmo padrão de estrutura. De acordo com o prefeito Arthur Henrique, a prefeitura reforça seu compromisso com a educação municipal com investimentos que garantem qualidade e igualdade no ensino.

“Estamos garantindo que todas as escolas da rede municipal tenham acesso aos mesmos recursos e materiais de qualidade. Desde o início do ano, temos feito entregas importantes para fortalecer a estrutura do ensino e proporcionar melhores condições de aprendizado. Esse investimento reflete o nosso compromisso com uma educação acessível e de excelência para todas as crianças de Boa Vista”, disse.

Avanço

A entrega de materiais estruturados para o Ensino Fundamental, do 1º ao 7º ano, representa um grande avanço, proporcionando igualdade no aprendizado, assim como a continuidade no ensino, mesmo em casos de transferência entre escolas.

Conforme a secretária de Educação e Cultura, Consuêlo Sales, os novos livros prometem aprimorar o desempenho de alunos e professores. “Esses materiais garantem um trabalho de qualidade para nossos servidores e alunos. O ensino estruturado assegura que todas as escolas utilizem o mesmo conteúdo, evitando prejuízos em caso de transferência. Vale destacar que, durante a Semana Pedagógica desse ano, todos os professores foram capacitados para utilizar os novos livros em sala de aula”, disse Consuêlo.

Além disso, a introdução do material do Max, do 3º ao 7º ano, e os recursos destinados à educação especial, reforçam o compromisso da Prefeitura com uma educação inclusiva. Romilda Silva dos Prazeres, vice-gestora da Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira, destacou as contribuições do novo material, tanto para os alunos, como também para os professores.

“As disciplinas estão integradas em um só livro, evitando que os alunos precisem carregar vários materiais, diminuindo o peso na mochila. Além disso, facilita o trabalho do professor, que não precisará administrar vários materiais”, relatou.

Alunos empolgados com os novos materiais didáticos

Conforme a aluna Valentina Escobar, de 10 anos, do 5° ano da Escola Municipal Maria Gonçalves Vieira, ela está animada para aprender com os novos materiais didáticos. “Estou muito ansiosa para estudar, utilizando esses novos livros. Será uma nova experiência e já me sinto pronta! Minhas disciplinas favoritas são Ciências e Matemática”, contou.

Do mesmo modo, quem também gostou da novidade foi Anthony Ryan, de 10 anos, do 5° ano da Escola Municipal Maria Gonçalves Dias. “Achei legal serem todas as matérias em um só livro. Fica mais divertido aprender. Antes eu tinha que trazer um monte de livro e a mochila ficava pesada”, falou.

Entregas para Educação Especial

Os itens também são entregues no Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista da Rede Municipal de Ensino (CETEA), assim como no Centro Municipal Integrado de Educação Especial (CMIEE), que iniciarão as atividades na próxima segunda-feira, 10. São 1.929 materiais de diferentes tipos (terapêuticos, jogos e brinquedos pedagógicos).

Os materiais atenderão 433 estudantes, sendo 233 do CMIEE e 210 do CETEA. Entre os itens estão: kits de comunicação alternativa, kit de exercitador e incentivador respiratório infantil, assim como outros materiais como andador de aço, tatame com EVA infantil, dentre outros. Também fazem parte playgrounds externos, jogos pedagógicos e brinquedos, como: mapa do Brasil em 3D, quebra-cabeça, jogo da memória, jogo de lógica e cubo tátil. Contemplam ainda, dominó de textura, relógio educativo em braille, painéis psicomotores, dentre outros.

Os Centros contam com salas de atendimentos especializados de profissionais como fonoaudiólogos, fisioterapia, psicólogos, assistentes sociais, professores de artes, professores de atendimento educacional especializado e professores de educação física.

Entregas para a Educação Infantil

A modalidade de Educação Infantil também recebeu expressivos investimentos, com a aquisição de aproximadamente 6 mil diferentes tipos de brinquedos e jogos pedagógicos para atender as crianças matriculadas nas 77 escolas municipais de Educação Infantil – Creches e Pré-Escolas da Rede Municipal de Ensino.

O trabalho pedagógico na Educação Infantil apoia-se nos eixos estruturantes “interações e brincadeiras” que direciona e organiza as propostas de ensino para serem desenvolvidas com as crianças alinhadas à Proposta Curricular Municipal para Educação Infantil. A brincadeira tem papel central no processo de desenvolvimento, porque é a linguagem essencial das crianças.

Fonte: Da Redação