Distribuição de repelentes protege idosos contra a dengue

Para ampliar a proteção da população mais vulnerável contra a dengue, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou, nesta quarta-feira (12), a distribuição de repelentes para idosos.

A iniciativa, em parceria com a MCG Laboratórios, integra as ações municipais de enfrentamento à doença e está ocorrendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com mais casos positivos registrados.

Foram doados mais de 5 mil frascos, enviados para 9 unidades de acordo com a necessidade de cada região: Jardim da Granja e Putim (sudeste), Vila Industrial e Majestic (leste), Centro II (central), Jardim das Indústrias (oeste), Bosque dos Eucaliptos, Jardim Colonial e Jardim Oriente (sul).

Em todos os postos de saúde, as equipes gestoras entram em contato com os pacientes que estão em monitoramento, sejam casos suspeitos ou confirmados, e fornecem o produto àqueles que residem com pessoas acima de 60 anos.

A retirada é feita na farmácia da unidade de referência do paciente e pode ser feita por qualquer morador da residência, mediante apresentação do documento de identificação do idoso.

Moradora do Jardim Souto, região sudeste, Luciana dos Santos mora com o pai, José Cornélio, de 89 anos. Ela foi até a UBS Resolve Jardim da Granja para receber o item e aprovou a medida adotada pela Prefeitura. “Achei muito boa a ideia de entregar repelentes aos pacientes que precisam dessa atenção extra. O atendimento foi rápido e agora me sinto mais segura, com a minha saúde e a do meu pai”, afirmou.



Luciana ao lado do pai, José, em frente à UBS com o repelente em mãos | Foto: PMSJC

A médica Tereza Cardozo, Chefe de Vigilância Epidemiológica, reforça a orientação e estratégia da distribuição. “A aplicação do repelente é muito importante para nos protegermos e também cuidarmos de quem convive com a gente, afinal, o mosquito pode picar quem está infectado e espalhar ainda mais a doença na nossa casa e até nos vizinhos”, explicou.



