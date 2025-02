Encontro do Projeto Praia Acessível leva inclusão e alegria à Praia Bacia da Vovó

Fotos: Divulgação / CBMSC

Os bombeiros proporcionaram uma manhã cheia de emoção e alegria na para um grupo de idosos e pessoas com mobilidade reduzida na Praia da Bacia do Vovó, em Penha. Com o projeto Praia Acessível, promovido pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, eles puderam aproveitar o banho de mar com segurança e tranquilidade.

O evento contou com o envolvimento de 12 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar de Penha, entre bombeiros militares e guarda-vidas civis, que garantiram o suporte necessário para que todos os participantes pudessem aproveitar a experiência com tranquilidade. Além disso, a ação teve o apoio da prefeitura de Penha, reforçando o compromisso da cidade com a inclusão e o bem-estar social.

A ação ocorreu no dia na manhã do dia 12, com a participação de 13 idosos do Lar de Idosos ÁGAPE e um morador da comunidade. A iniciativa tem como objetivo proporcionar um banho de mar seguro e adaptado para pessoas com deficiência física (PcD) ou mobilidade reduzida. Para isso, foi utilizada a cadeira anfíbia, um equipamento especial que permite que os participantes entrem na água com conforto e segurança.

Os participantes demonstraram entusiasmo e gratidão pela oportunidade de vivenciar um momento tão especial à beira-mar.

Com mais uma edição bem-sucedida, o Encontro do Projeto Praia Acessível reafirma a importância de iniciativas que promovam a acessibilidade e a inclusão, garantindo que todos possam desfrutar das belezas naturais de Santa Catarina, independentemente de suas limitações. Em Penha as cadeiras anfíbias seguem disponíveis nos postos da Bacia da Vovó, do Quilombo Central e da Praia Grande.

Projeto Praia Acessível

Criado em 2013, o projeto Praia Acessível conta atualmente com cerca de 80 cadeiras disponíveis em aproximadamente 60 praias de Santa Catarina. A consulta sobre a disponibilidade pode ser feita pelo aplicativo “CBMSC Cidadão”.