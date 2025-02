Necaxa x Club América ASSISTIR AO VIVO HOJE (15/02), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



A PARTIDA entre Necaxa x Club América é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (15/02) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Necaxa como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

OUTROS JOGOS

Liga MX: Necaxa x Club América

– Análise e Previsões para a Rodada 7

O Club América está se preparando para um grande confronto na Jornada 7 do Torneio Clausura 2025 da Liga MX, onde enfrentará o Necaxa, em um duelo que promete muita emoção e talento em campo. As duas equipes têm tradição de proporcionar jogos intensos e com muitos gols, o que faz deste confronto um dos mais esperados da semana.

Expectativas para o Jogo

Quando América e Necaxa se encontram, sempre há grandes expectativas, tanto para os torcedores quanto para os especialistas do futebol. O que promete ser um espetáculo no Estádio Cidade de Los Deportes no dia 14 de fevereiro de 2025, às 21h00 (horário de Brasília), deve se traduzir em uma partida repleta de ação. As equipes sabem da importância desse jogo e estarão em campo para garantir os três pontos.

A ALINEACIÓN DE LUJO de André Jardine

O técnico André Jardine não deve se guardar para este duelo e irá utilizar o que há de melhor em seu elenco, visando cumprir com as grandes expectativas da torcida. A estratégia de Jardine tem sido consolidada, e ele deve apostar em uma formação forte para enfrentar o Necaxa.

Segundo informações do jornalista León Lecanda, a alineación do Club América para este confronto seria composta por:

Luis Ángel Malagón (Goleiro)

(Goleiro) Cristian Calderón (Defensor)

(Defensor) Israel Reyes (Defensor)

(Defensor) Sebastián Cáceres (Defensor)

(Defensor) Dagoberto Espinoza (Meio-campo)

(Meio-campo) Álvaro Fidalgo (Meio-campo)

(Meio-campo) Alan Cervantes (Meio-campo)

(Meio-campo) Erick Sánchez (Meio-campo)

(Meio-campo) Alejandro Zendejas (Atacante)

(Atacante) Brian Rodríguez (Atacante)

(Atacante) Víctor Dávila / Henry Martín (Atacante)

Com essa escalação, o América promete um time compacto, com jogadores de qualidade tanto no ataque quanto na defesa, buscando oferecer um jogo equilibrado e de muita técnica.

Quando e Onde Assistir ao Jogo?

Para os fãs de futebol, a partida será transmitida em canal aberto no Canal 5 e pela TUDN, tornando o acesso à partida mais fácil para os torcedores. Não perca o espetáculo do Club América em sua busca pela vitória!

Partido : Club América Vs Necaxa

: Club América Vs Necaxa Fecha : 14 de fevereiro de 2025

: 14 de fevereiro de 2025 Hora : 21:00 (horário de Brasília)

: 21:00 (horário de Brasília) Lugar : Estadio Ciudad de Los Deportes

: Estadio Ciudad de Los Deportes Transmissão: Canal 5 e TUDN

Conclusão

O Club América chega para este jogo com o objetivo claro de seguir competitivo na tabela, e com uma escalação que promete muito para os torcedores. André Jardine sabe da responsabilidade de entregar um grande espetáculo, e a alianza de lujo que ele montou pode ser a chave para o sucesso.

Será uma partida intensa, com certeza, e você pode acompanhar tudo ao vivo através das transmissões disponíveis. Fique ligado, pois este jogo tem tudo para ser um dos grandes momentos da Liga MX!

Este artigo é baseado nas informações mais recentes e pode sofrer alterações conforme o andamento da competição.

Este artigo é baseado nas informações mais recentes disponíveis e pode sofrer alterações conforme o andamento das competições.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.