Tijuana x FC Juárez ASSISTIR AO VIVO HOJE (15/02), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Tijuana x FC Juárez é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (15/02) às 00 hs (horário de Brasília).

Liga MX: Club Tijuana x FC Juárez – Análise e Previsões para a Rodada 7 do Clausura 2025

No dia 15 de fevereiro de 2025, o Estádio Caliente em Tijuana será o palco de um emocionante confronto entre Club Tijuana e FC Juárez pela Liga MX, na Rodada 7 do Clausura. Este jogo promete agitar as emoções dos torcedores mexicanos, com ambos os times em momentos distintos na competição.

Análise das Equipes

Atualmente, o Club Tijuana ocupa a 16ª posição, com uma campanha que ainda deixa a desejar. A equipe tem enfrentado dificuldades para conseguir bons resultados, o que coloca ainda mais pressão sobre os jogadores e comissão técnica. Seu desempenho recente tem sido marcado por altos e baixos, e uma vitória nesta rodada seria fundamental para dar mais confiança à equipe e afastá-la da zona de rebaixamento.

Por outro lado, o FC Juárez, que se encontra na 7ª posição, vem realizando uma campanha mais sólida. Com uma boa sequência de resultados, a equipe parece estar em ascensão e pretende continuar a luta por uma vaga nos playoffs. Seu ataque tem sido eficiente, e eles chegam a Tijuana com o objetivo de somar mais três pontos.

Desempenho Recente e Confronto Direto

Nos últimos 10 jogos, Club Tijuana tem alternado entre vitórias e derrotas, enquanto o FC Juárez tem mostrado mais consistência, com uma sequência de vitórias e empates. A expectativa é de um jogo equilibrado, mas com o FC Juárez apresentando ligeiro favoritismo devido à sua melhor colocação na tabela e à fase atual da equipe.

Jogadores em Destaque

Os jogadores Raúl Zúñiga (Tijuana) e José Luis Rodríguez (Juárez) são os destaques para este confronto, com ambos sendo essenciais para o desempenho de suas equipes. Zúñiga tem sido uma peça-chave no ataque de Tijuana, enquanto Rodríguez se destaca pela sua consistência e habilidades defensivas.

Odds e Probabilidades

As odds para este confronto indicam um equilíbrio, mas com uma leve vantagem para o FC Juárez:

Club Tijuana : 1.75 (57% de chance de vitória)

: 1.75 (57% de chance de vitória) FC Juárez: 4.33 (23% de chance de vitória)

Embora Club Tijuana tenha o apoio da torcida em casa, a superioridade de FC Juárez nas últimas partidas torna-os favoritos para este duelo.

Previsão do Jogo

Com base no desempenho das equipes e nas odds, a previsão é de uma vitória apertada para o FC Juárez, que deve levar a melhor devido à sua melhor forma e posição na tabela. No entanto, o Club Tijuana não pode ser subestimado, especialmente jogando em casa.

Onde Assistir

O jogo será transmitido ao vivo para os fãs mexicanos e estará disponível em diversas plataformas de esportes, incluindo o Sofascore, que oferece cobertura detalhada e em tempo real.

Conclusão

Este confronto entre Club Tijuana e FC Juárez promete ser uma partida de muita luta, mas com FC Juárez possivelmente saindo com os três pontos. A equipe de Juárez vem forte para tentar consolidar sua posição na parte superior da tabela, enquanto Tijuana lutará para evitar o rebaixamento. Será uma noite emocionante no Estádio Caliente!

Este artigo é baseado nas informações mais recentes disponíveis e pode sofrer alterações conforme o andamento das competições.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

