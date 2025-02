Espetáculos de cores: ipês floridos embelezam paisagem e encantam moradores de Boa Vista

Foto: Ipês de Boa Vista/Divulgação Semuc



Pela cidade, os ipês se destacam como verdadeiros espetáculos da natureza, enchendo as ruas e avenidas de Boa Vista com cores vibrantes. A coloração rosa, além de embelezar o ambiente urbano, também fortalece o vínculo dos moradores com a natureza, proporciona sombra, reduz a temperatura e melhora a qualidade do ar.

A beleza dos ipês

Assim, hoje, é possível encontrar pelos espaços públicos de Boa Vista, as espécies de ipê-roxo, amarelo, branco e rosa, esse último é maioria, tanto que a tonalidade rosada se destaca pela cidade. De acordo com o secretário municipal de Meio ambiente, Alexandre Santos, a arborização entrega qualidade de vida para a população e os animais.

“As árvores proporcionam beleza com as flores, como é o caso dos Ipês. Mas também entregam frutos, reduzem as temperaturas em zonas de calor intenso e são nesses locais que as aves se reproduzem. A arborização deixa a cidade mais bonita, proporcionando comodidade na mobilidade urbana e momentos de lazer”, disse.

Espetáculo da natureza

Nos últimos quatro anos, entre doações e plantios pelos espaços urbanos de Boa Vista, o Horto Municipal contabilizou então, a saída de mais de 30 mil mudas de ipês. Lucas de Sena, autônomo, ficou encantado com a flores e parou para apreciar um verdadeiro espetáculo da natureza espalhado pela cidade.

“Estava olhando que a cidade toda está bem bonita com as flores. Isso traz paz para a vida. Na correria do dia a dia, sempre com tanta coisa para fazer, encontrar pelo caminho essa beleza da natureza traz alegria para o nosso coração. São momentos que só essa época nos proporciona”, contou.

Além disso, Boa Vista é uma cidade que se consagrou ao longo dos anos com espaços abertos para prática de atividade física, momentos de relaxamento, encontros entre amigos, celebrações de aniversários, casamentos e outras datas comemorativas. A aposentada Maria Dionete, aproveita para se exercitar e contemplar a natureza.

“Os ipês são bonitos, são floridos e como tudo na natureza, tem a época deles. Dá para aproveitar muito essa temporada de cores rosa. Boa Vista é uma cidade muito linda, com as praças, ciclovias e parques. Eu tenho 66 anos e essa cidade me proporciona qualidade de vida”, destacou.

Fonte: Da Redação