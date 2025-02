Galatasaray x AZ Alkmaar ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (20/02)

O jogo entre Galatasaray x AZ Alkmaar e acontece HOJE 14h45 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Galatasaray x AZ Alkmaar: Análise e Previsão para o Jogo da Liga Europa

Confronto da Liga Europa – Playoffs – Jogo de Volta

Data: 20 de fevereiro de 2025

Horário: 14h45 (de Brasília)

Local: Rams Global Stadium, Istambul

O Galatasaray precisa de um verdadeiro milagre para reverter a desvantagem de três gols após a dura derrota por 4 a 1 no jogo de ida contra o AZ Alkmaar. A equipe turca aposta no apoio de sua torcida e em um histórico positivo dentro de casa para tentar a classificação.

Análise do Galatasaray

Os comandados de Okan Buruk terão força máxima com os retornos de Davinson Sánchez, Lucas Torreira e Victor Osimhen, que foi destaque na vitória sobre o Caykur Rizespor. No entanto, Alvaro Morata e Mauro Icardi seguem fora devido a lesões.

Mesmo precisando de um placar elástico, a equipe turca tem mostrado eficiência ofensiva. Nos últimos cinco jogos em casa pela Liga Europa, marcaram pelo menos três gols, o que traz esperança para a virada. No entanto, a defesa tem sido um problema, sofrendo gols em 21 jogos continentais consecutivos.

Análise do AZ Alkmaar

O AZ Alkmaar chega a Istambul com uma vantagem confortável e tempo extra de preparação, pois não jogou pelo Campeonato Holandês no fim de semana. A equipe de Maarten Martens tem mostrado consistência, com quatro vitórias seguidas em todas as competições, incluindo uma classificação para as semifinais da Copa da Holanda.

Apesar da solidez defensiva, o AZ também mostrou vulnerabilidade, como na vitória por 4 a 3 sobre o Ferencvaros, onde levou três gols no primeiro tempo. Mesmo assim, a equipe holandesa confia no bom momento de Troy Parrott, que já tem 17 gols na temporada.

Prováveis escalações

Galatasaray: Muslera; Jelert, Sánchez, Bardakci, Kutlu; Torreira, Sara; Sallai, Mertens, Yilmaz; Osimhen.

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro; Kasius, Goes, Penetra, Wolfe; Clasie, Koopmeiners; Poku, Mijnans, Lahdo; Parrott.

Previsão e Palpite

O Galatasaray deve adotar uma postura agressiva desde o início, buscando marcar rápido para pressionar o AZ Alkmaar. Contudo, a fragilidade defensiva da equipe turca pode ser explorada pelo adversário, resultando em uma partida movimentada e com muitos gols.

Palpite: Galatasaray 3-2 AZ Alkmaar (AZ avança com 6-4 no agregado).

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

