FCSB x PAOK ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (20/02)

O jogo entre FCSB x PAOK e acontece HOJE 14h45 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

FCSB x PAOK: Previsão, Notícias e Prováveis Escalações

A equipe do FCSB entra em campo na quinta-feira para o jogo de volta dos playoffs da Liga Europa contra o PAOK, levando uma vantagem apertada após uma surpreendente vitória na primeira partida na Grécia. O confronto será realizado na Arena Nationala, às 17h45 (horário de Brasília), prometendo grandes emoções.

Análise do Jogo

O FCSB, comandado pelo técnico cipriota Elias Charalambous, conseguiu reverter a vantagem inicial do PAOK na primeira partida. Depois que Ally Samatta abriu o placar para os gregos, o jogo tomou um rumo diferente com a expulsação de Taison. Aproveitando a vantagem numérica, os romenos marcaram dois gols no segundo tempo, com Andrei Gheorghita e Joyskim Dawa, garantindo uma importante vantagem para a partida de volta.

O PAOK, treinado pelo romeno Razvan Lucescu, tenta reverter o placar desfavorável. Mesmo com um desempenho irregular nas competições europeias, a equipe chega motivada após golear o Lamia por 7 a 0 no campeonato grego. O time busca chegar às oitavas de final da Liga Europa pela primeira vez na história.

Forma Recente das Equipes

FCSB na Liga Europa: WDDWLW

FCSB em todas as competições: LDDWWW

PAOK na Liga Europa: LWWWLL

PAOK em todas as competições: WLLWLW

O FCSB vive um bom momento e acumula três vitórias seguidas, enquanto o PAOK tenta superar sua instabilidade para reverter o placar.

Notícias das Equipes e Prováveis Escalações

O técnico Charalambous poupou vários titulares no último jogo do FCSB, priorizando a decisão contra o PAOK. Gheorghita pode ganhar nova chance como titular, enquanto Daniel Birligea está suspenso. Octavian Popescu, Mihai Lixandru, Darius Olaru, Miha Toma e William Baeten seguem como dúvidas.

No PAOK, Taison está suspenso após a expulsão no primeiro jogo. Além disso, Dejan Lovren, Tiemoue Bakayoko, Jiri Pavlenka, Vieirinha, Sergio Pena, Mateusz Wieteska e Jonathan Gomez estão fora da competição por não estarem inscritos.

Provável escalação do FCSB:

Tarnovanu; Cretu, Dawa, M Popescu, Radunovic; Chiriches, Sut; Gheorghita, Cisotti, Tanase; Stefanescu.

Provável escalação do PAOK:

Tsiftsis; Jonny, Kedziora, Michailidis, Baba Rahman; Meite, Schwab; Pelkas, Konstantelias, Zivkovic; Samatta.

Previsão do Jogo

Mesmo jogando fora de casa, o PAOK tem um elenco tecnicamente superior e buscará impor seu jogo para reverter a desvantagem. O FCSB, por outro lado, deve apostar na sua solidez defensiva e na vantagem conquistada na primeira partida para garantir a classificação.

Palpite: FCSB 1-3 PAOK

O PAOK tem qualidade suficiente para sair com a vitória e pode levar o jogo para prorrogação ou garantir a classificação direta.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

