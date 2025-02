Dupla é presa em flagrante por receptação de mercadorias furtadas em loja do bairro Silvio Botelho

Posted on

As medidas adotas pela Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado para impactar a região central da Capital, com incentivos fiscais, projetos de revitalização, fomento a cultura e turismo, dentro do programa Viva o Centro, já começaram a apresentar os primeiros resultados. Nesta quinta-feira (28), o prefeito Cícero Lucena se reuniu […]