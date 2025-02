CRAS Vila Iguassú oferece oficinas gratuitas para capacitar alunos e fortalecer vínculos

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Vila Iguassú, localizado no bairro Califórnia, em Nova Iguaçu, oferece oficinas gratuitas para a capacitação de moradores da região. As opções incluem cursos de manicure, depilação, pintura artística, crochê, costura criativa, pintura em tecido, biojoias, bordado livre e confecção de laços e tiaras. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, e para se inscrever, é necessário apresentar a carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Além de oferecer serviços socioassistenciais, o CRAS estimula o empreendedorismo, criando mecanismos para a geração de renda para mulheres e homens com as diversas oficinas oferecidas. Essa é uma das 12 unidades que pertencem à Secretaria Municipal de Assistência Social para atender a população.

“Temos dez usuários para cada oficina e aqui, eles interagem socialmente com outros alunos, formam grupos, compartilham o que eles aprendem no dia a dia, fazem amizades, marcam passeios e muitas outras atividades. É um espaço de capacitação, formação e fortalecimento de vínculos. Com as oficinas, muitos passam a fabricar artesanatos, complementam a renda e vivem da arte”, afirma a orientadora social do CRAS Vila Iguassú, Lilian Azevedo.

Uma das alunas do CRAS que está usando os ensinamentos da oficina de crochê para fazer uma renda extra é a aposentada Rosemary Lucas da Silva, de 59 anos. Há um ano na unidade, ela aprendeu a técnica e passou a ganhar dinheiro com o trabalho, que antes era apenas uma “distração”.

“Me aposentei e não tinha mais o que fazer em casa. Estava entediada até me matricular aqui e participar das aulas de crochê. Já aprendi a fazer pano de prato, tapete e biquíni. Estou vendendo minha arte e fazendo dinheiro em casa. Mas o grande diferencial foi que me tornei uma nova pessoa. Era calada, tímida e quase entrando numa depressão, hoje interajo com outras pessoas. Sou feliz”, conta Rosemary.

Na oficina de manicure, Mariana Nicolete Correia, de 21 anos, busca qualificação para trabalhar com a tia e ajudar a pagar a faculdade.

“Minha tia trabalha no ramo e me incentivou. Já aprendi a cutilar, lixar e esmaltar para ser uma grande profissional e seguir a carreira ajudando minha tia. Vou usar o dinheiro para terminar minha faculdade de contabilidade”, contou Mariana.

O CRAS Vila Iguassú segue como um ponto de apoio para aqueles que buscam se qualificar e estabelecer novos vínculos sociais. O centro está localizado na Avenida Oscar Soares, nº 6950, no bairro Califórnia.