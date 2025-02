Borussia Dortmund x Union Berlin ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Alemão, Bundesliga 24/25, HOJE (22/02)

O jogo entre Borussia Dortmund x Union Berlin Pelo Campeonato Alemão, acontece HOJE (22/02) às 11h30 hs . O mandante desta partida será o Dortmund que buscar os três pontos em seus domínios. O campeonato Alemão, também conhecido como a Bundesliga, começa sua edição 2024 – 2025 muito agitado.

Prévia do Jogo: Borussia Dortmund x Union Berlin – Bundesliga 2025

Data e Horário: 22 de fevereiro de 2025, às 15h30 (Horário de Berlim)

Local: Signal Iduna Park, Dortmund

A Bundesliga segue com mais uma rodada importante, e no sábado, 22 de fevereiro, Borussia Dortmund recebe o Union Berlin no Signal Iduna Park, em um confronto crucial para as duas equipes. Enquanto o Dortmund busca se recuperar de uma temporada decepcionante até agora, o Union também luta para melhorar sua posição na tabela.

Situação das equipes

Borussia Dortmund vem de uma derrota humilhante para o VfL Bochum, por 2 a 0, no último dia 15 de fevereiro, e ocupa a 11ª posição na Bundesliga com 29 pontos. O time tem apresentado uma defesa vulnerável, com pelo menos dois gols sofridos em seis dos últimos sete jogos. O treinador Niko Kovac, que assumiu o comando após a demissão de Nuri Sahin, não conseguiu uma vitória em seus dois jogos pelo campeonato, mas avançou na Liga dos Campeões após empate sem gols contra o Sporting Lisboa.

O Dortmund tem um histórico fraco em casa, com apenas uma vitória nos últimos oito jogos no Signal Iduna Park, o que aumenta a pressão para que o time busque um desempenho melhor.

Union Berlin, por outro lado, também está em uma fase difícil. Após uma derrota para o Borussia Mönchengladbach, a equipe ocupa a 13ª posição com 24 pontos, tendo vencido apenas dois dos últimos cinco jogos na Bundesliga. O time tem sido ineficaz no ataque, marcando apenas 21 gols, o segundo pior desempenho da liga. A boa notícia para os visitantes é que eles derrotaram o Hoffenheim por 4 a 0 fora de casa, mas ainda enfrentam dificuldades em jogos como visitante.

Análise do Jogo

Ambas as equipes têm questões defensivas a resolver. O Dortmund, com uma defesa instável, vai precisar melhorar seu desempenho se quiser superar o Union Berlin, que, apesar de ter uma defesa razoável, também não tem sido produtivo ofensivamente. O treinador Steffen Baumgart terá que se concentrar em corrigir os problemas no ataque, enquanto Kovac buscará sua primeira vitória na Bundesliga para o Dortmund.

Expectativa para a partida:

Dada a fragilidade defensiva do Dortmund e a dificuldade do Union fora de casa, o time da casa é favorito para levar a vitória. O Dortmund precisa aproveitar a situação para se reerguer e conquistar os três pontos, especialmente depois da derrota recente para o Bochum. Para o Union Berlin, um bom desempenho defensivo será crucial para ao menos garantir um ponto fora de casa.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund:

Kobel; Ryerson, Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy

Union Berlin:

Ronnow; Juranovic, Doekhi, Leite, Rothe; Haberer, Khedira; Jeong, Ljubicic, Hollerbach; Ilic

Previsão de resultado

Acreditamos em uma vitória do Borussia Dortmund por 3 a 1, especialmente considerando o péssimo desempenho do Union Berlin fora de casa e a necessidade urgente do Dortmund de reagir após a sequência de resultados negativos. Kovac e seus jogadores estarão motivados para conquistar uma vitória convincente.

Onde assistir ao jogo:

O jogo será transmitido ao vivo em canais como ESPN Brasil e outras plataformas de streaming.

