Programa Saedas inicia ano letivo levando atendimento de saúde e assistência social às escolas municipais de Nova Iguaçu

Nova Iguaçu inicia, na próxima segunda-feira (24), o calendário de atendimentos do programa “Rede Saedas – Proteção Integral à Criança e ao Adolescente”. A iniciativa leva serviços médicos e sociais aos alunos matriculados nas escolas municipais e creches conveniadas à Prefeitura, facilitando o acesso aos cuidados, o acolhimento das crianças e seus familiares.

Atuando desde 2019, o Saedas realiza atendimentos itinerantes nas escolas. Para isso, conta com cinco ônibus equipados com profissionais da saúde, que se deslocam até as unidades de ensino oferecendo serviços de pediatria, vacinação, acolhimento aos responsáveis, encaminhamentos para exames e consultas com especialistas da rede pública de saúde de Nova Iguaçu.

“Com o início do ano letivo, também retomamos o atendimento do projeto Saedas. Nosso objetivo é cuidar ainda mais dos nossos alunos, levando serviços de saúde, educação e assistência social, o que certamente contribuirá para o bem-estar das famílias e para o desempenho escolar das crianças”, afirmou o prefeito Dudu Reina.

O projeto envolve equipes das secretarias municipais de Assistência Social, Saúde e Educação. Este ano, a primeira parada dos ônibus será na Escola Municipal Antônio Pinheiro Guimarães Victory e na creche conveniada ao município, Coração de Mãe, ambas localizadas na URG Miguel Couto.

A rede municipal de ensino de Nova Iguaçu conta com cerca de 66 mil estudantes em 151 escolas. Os ônibus do Saedas circularão pela cidade ao longo do ano, atendendo as unidades de ensino conforme o cronograma elaborado pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Para serem atendidas, as crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou responsáveis, que devem autorizar a avaliação médica, a aplicação de vacinas e a marcação de exames.