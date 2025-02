Alunos da Rede Municipal de João Pessoa levam quase 50% de premiações da 1ª Olimpíada de Ciências promovida pela UFPB

A alegria e emoção tomou conta do auditório da Reitoria da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na tarde desta sexta-feira (21), durante a premiação da ‘1ª Olimpíada Intermunicipal de Ciências’ (OIC), que ocorreu durante da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa, em novembro de 2024.

Os 17 alunos da Rede Municipal de Ensino da Capital receberam medalhas de ouro, prata e bronze nos níveis A e B, além de bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Ao total foram entregues 36 prêmios, tanto para alunos de escolas públicas como privadas.

“É com muita alegria que recebemos mais esse resultado positivo das competições dos nossos alunos, sinal de que estamos no caminho certo. Nossos alunos são os verdadeiros heróis! Essa vitória é um exemplo de que, com esforço e dedicação, podemos alcançar grandes resultados! Obrigada a toda equipe da Educação envolvida no projeto”, disse emocionada a secretária de Educação e Cultura de João Pessoa, América Castro.

Durante a solenidade, o secretário de Ciência e Tecnologia da Capital, Guido Lemos, destacou o trabalho que vem sendo feito nas escolas da rede municipal, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa.

“Essa é uma estratégia definida pelo prefeito Cícero Lucena que é estimular os bons alunos e que acabe estimulando outros alunos na unidade de ensino. Quando as escolas têm alunos premiados isso aumenta a autoestima dos estudantes. Então a gente está vendo aqui, nessa competição de ciências, que das 36 medalhas que foram distribuídas 17 foram para os estudantes da nossa rede. Um resultado excelente que já é um retorno do investimento que está sendo feito nas várias ações de melhoria de infraestrutura, valorização de professor, equipamentos para esses meninos, acesso a conhecimentos extraclasse de computação de robótica, de arte, cultura, enfim”, explicou Guido Lemos.

Níveis – O ‘Nível A’ corresponde a estudantes dos 6º e 7º anos. O ‘Nível B’, os alunos da 8º e 9º, e ‘Nível C’ os alunos do Ensino Médio.

No ‘Nível A’, categoria menina, a aluna Valentina Damasceno de Oliveira, da Escola Municipal Aruanda, no bairro dos Bancários, levou a medalha de ouro.

Ainda no ‘Nível A’, só que na categoria ‘Menina negra’, a aluna Marina Andrade da Silva, da Escola Municipal Seráfico da Nóbrega, no bairro de Manaíra, também foi medalhista de ouro.

Além da medalha e certificado, Marina Andrade também recebeu uma bolsa de R$ 300, durante seis meses, sobre a orientação de um professor da UFPB onde irão desenvolver um projeto de trabalho que envolva ciência e divulgação científica.

A aluna falou da emoção em ser medalhista e, sobretudo, em receber uma bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). “Nossa, eu pensava que ia ser bronze, né? Quando passou bronze, prata e não ouvi meu nome minha cabeça estava mil porque só restava o ouro. Aí quando chamaram meu nome, Marina Andrade, ouro, eu fiquei, meu Deus, eu fiquei muito feliz. E a bolsa CNPq no campo da Ciência é para desenvolver um projeto é um sonho que está sendo realizado”, disse a estudante.

No ‘Nível A’, menino, o primeiro lugar ficou com o aluno da Escola Municipal Ativa Integral (EMAI) Chico Xavier, no Bessa, Indra Ferla Lopes, que também ganhou bolsa CNPq.

Já no ‘Nível B’, menina, a rede municipal levou duas medalhas de ouro com a estudante Ana Carolina Bezerra Fidelis, aluna da Escola Afonso Pereira da Silva (Mangabeira VIII), e Bianka Andrade Machado, da EMAI Chico Xavier.

No masculino, ‘Nível B’, o aluno Ryan Lucas Nascimento Duarte, da Escola Municipal Aruanda, foi ouro. “As bolsas do CNPq seriam para os medalhistas de ouro e prata e quando chamou o bronze que não saiu meu nome já comecei a vibrar porque eu queria muito esta bolsa”, ressaltou Ryan, que está muito entusiasmado para desenvolver um projeto de Ciências.

A 1ª Olimpíada Intermunicipal de Ciências foi organizado pela professora doutora Cláudia de Figueiredo Braga, do Departamento de Química da UFPB, e pelo professor doutor Clayton Zambeli Oliveira, do Departamento de Biologia Molecular da UFPB.

“Estudar é o caminho. A Ciência pode abrir portas que esses alunos nem imaginam. As Olimpíadas é só um caminho para incentivar os alunos a estudarem mais, mais especificamente no nosso campo que é a Ciência. Tivemos uma adesão bastante significativa de inscrições de escolas municipais. Tivemos ainda dois alunos de escola pública de Cabedelo que foram medalhistas”, explicou a professora doutora Cláudia Braga.

Relações dos alunos medalhistas da Rede Municipal de Ensino:

Nível A, menina

Giovanna Batista Coelho, EMAI Chico Xavier, bronze;

Thauany Percira dos Santos, Escola Seráfico da Nóbrega, bronze;

Gabrielly Belmiro da Silva, EMAI Chico Xavier, prata;

Noemy Monteiro Lima, Escola Seráfico da Nóbrega, prata;

Valentina Damasceno de Oliveira, Escola Aruanda, ouro;

Nível A, menino

Enzo Nascimento Brandão, Escola Municipal Aruanda, bronze;

Gabriel Barros Cordeiro Gomes Araújo, Escola Seráfico da Nóbrega. bronze

Rodrigo Fragoso Arruda, EMAI Professora Anayde Beiriz, prata;

Indra Ferla Lopes, EMAI Chico Xavier, ouro;

Ouro categoria menina negra:

Marina Andrade da Silva, Escola Seráfico da Nóbrega

Nível B, menina

Laís da Silva Fernandes, Escola Francisco Pereira da Nóbrega, prata;

Ana Carolina Bezerra Fidelis, Escola Afonso Pereira da Silva, ouro;

Bianka Andrade Machado, EMAI Chico Xavier, ouro;

Nível B, menino