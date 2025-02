Civil de Roraima implanta novo sistema de denúncias anônimas

A Polícia Civil de Roraima (PCRR) anunciou a implantação de um novo sistema de recebimento de denúncias anônimas, desenvolvido internamente pelo setor de desenvolvimento de sistemas do Núcleo de Inteligência (NI). O novo sistema, denominado “Disque Denúncia”, estará disponível no site oficial da instituição (policiacivil.rr.gov.br) e oferecerá diversas opções seguras e acessíveis para que a população possa colaborar com as investigações policiais.

A ferramenta permite que os cidadãos façam suas denúncias de forma anônima, garantindo a segurança e o sigilo das informações. De acordo com o chefe do NI, Ricardo Pedrosa, o sistema foi pensado para facilitar o acesso da população ao serviço, garantindo maior eficiência na apuração dos casos.

“Com a implantação do Disque Denúncia, os cidadãos podem registrar suas informações por meio de um formulário online, que será diretamente encaminhado para nossa equipe. Além disso, também será possível realizar denúncias por telefone, pelos números 197 e 181, via WhatsApp ou e-mail. O objetivo é ampliar as opções de comunicação e tornar o processo mais rápido e eficiente”, destacou Pedrosa.

Ele explicou que o sistema já está em funcionamento e que, assim que uma denúncia é recebida, ela é imediatamente analisada pelo NI, que encaminha o caso para a unidade policial competente. “Por exemplo, se a denúncia envolve tráfico de drogas, ela será direcionada à Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). Se for um homicídio, o caso será encaminhado à Delegacia Geral de Homicídios (DGH), e assim sucessivamente”, ressaltou.

Pedrosa reforçou ainda que, ao fazer uma denúncia, é essencial que o cidadão forneça informações detalhadas, como endereço, ponto de referência e descrição precisa do crime. Caso disponível, também será possível anexar imagens pelo formulário online, WhatsApp ou e-mail. “Isso nos ajuda a dar mais celeridade na apuração do fato”, disse.

A delegada-geral da PCRR, Darlinda de Moura Viana, ressaltou a importância da participação popular no combate à criminalidade e enfatizou o compromisso da Polícia Civil em garantir a segurança da população.

“A segurança pública é uma responsabilidade compartilhada. Com o novo sistema, buscamos estreitar os laços entre a sociedade e as forças policiais, garantindo que toda informação relevante chegue de forma segura e seja devidamente apurada. Essa é mais uma iniciativa para tornar a atuação da Polícia Civil ainda mais eficiente e transparente”, afirmou.

A delegada também pontuou que “com essa iniciativa, a Polícia Civil de Roraima reafirma seu compromisso com a segurança da população e a melhoria dos serviços prestados à sociedade. A colaboração dos cidadãos é fundamental para a elucidação de crimes e para a promoção de um ambiente mais seguro para todos”, finaliza.