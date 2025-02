Hospital Municipal forma médicos especialistas em 9 áreas

Lucas Brito





A 23ª turma de Residência Médica do Hospital Municipal encerrou o período de especialização com uma cerimônia de formatura nesta sexta-feira (21), no Cefe (Centro de Formação do Educador), em Santana, região norte da cidade.

São 38 formandos que se especializaram em 9 áreas médicas: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina Intensiva Adulto, Medicina Intensiva Pediátrica, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia e Pediatria.

Os residentes foram aprovados em um processo seletivo do HM e vieram de vários pontos do país, como Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e outras cidades de São Paulo.

A oradora da turma, Natália Savastano Jorge, veio de Catalão, município em Goiás. Para ela, o Hospital Municipal se tornou parte da sua história.

“Hoje é um dia que simboliza a conquista de um sonho. Depois de anos de estudo, dedicação e sacrifício, chegamos ao fim de uma das fases mais desafiadoras e transformadoras de nossas vidas”, iniciou em seu discurso.

“A residência no Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence é um divisor de águas, onde cada dia traz novos desafios e oportunidades para evoluir. Estamos prontos para enfrentar o que vier com a bagagem que construímos aqui”, afirmou.



Natália agradeceu toda a equipe do Hospital Municipal em sua fala | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Todos os anos, o Hospital Municipal recebe uma média de 400 inscrições para os programas de Residência Médica. A duração varia de acordo com a especialidade, entre 2 e 3 anos.

Desde 2000, quando começou o programa, o HM já formou mais de 500 médicos residentes. Inicialmente, eram 3 especialidades e hoje são 12 áreas credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica.

O Hospital Municipal é mantido pela Prefeitura de São José dos Campos e gerenciado pela SPDM (Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina).



