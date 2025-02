Vereadores de Boa Vista aprovam urgência a projetos da Prefeitura

A Câmara Municipal de Boa Vista aprovou nesta quarta-feira, 13, requerimento do vereador Mauricélio Fernandes (MDB) que solicita urgência à tramitação de três Projetos de Lei da Prefeitura.

Com a aprovação, as propostas serão votadas em turno único na terça-feira que vem e, quando aprovadas, seguirão para a sanção da prefeita Teresa Surita (MDB).

Um dos Projetos de Lei (10/2018) aumenta a Gratificação de Incentivo à Docência (GID), concedida aos professores municipais efetivos em sala de aula, de R$ 500,00 para R$ 600,00.

Outro projeto, o PL 11/2018, visa reajustar os salários dos servidores municipais em 2,95%. Por fim, o PL 13/2018 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, por meio de processo seletivo, 309 profissionais para atender as escolas da zona rural e das áreas indígenas de Boa Vista.

Ao defender o requerimento, Fernandes afirmou que os projetos são uma demanda apresentada durante as sessões itinerantes realizadas pela Câmara na região do Baixo São Marcos e na comunidade indígena Serra do Truaru. “A Prefeitura mandou e estamos tratando com celeridade estes projetos”, disse.

Na sessão de ontem, o plenário aprovou urgência para o PL 12/2018 que aumenta a pontuação máxima mensal para cada servidor na Gratificação de Estímulo à Produtividade dos fiscais municipais tributários e sanitários.