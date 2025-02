Câmara de Boa Vista homenageia general, treinador de futebol e professoras — Câmara Municipal de Boa Vista

A Câmara Municipal de Boa Vista homenageou com honrarias nesta quarta-feira, 28, quatro personalidades locais por terem prestado relevantes serviços à sociedade local: o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, o treinador de futebol e professor de Educação Física Augusto Wagner Machado Peracio, e as professoras Wilma Marinho Craveiro da Silva e Maria das Graças Santos Dias.

Indicado pelo vereador Renato Queiroz (MDB), general Dutra recebeu o Título de Cidadão Boavistense e a Medalha de Honra ao Mérito Rio Branco, Atualmente, ele é comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (BIS), foi instrutor de famosas escolas militares do País, ocupou cargos na segurança da Presidência e no Comando Nacional do Exército, e realizou missões humanitárias de paz.

Ele agradeceu pela homenagem, afirmou viver “um momento único” em sua carreira e disse que aprendeu a amar Boa Vista. O general carioca deixará o comando da brigada nesta semana. “É um momento de profunda emoção. É um reconhecimento pelos 35 anos de carreira militar”, declarou.

Renato Queiroz agradeceu ao general pelos serviços prestados à cidade, principalmente durante a crise imigratória. “A honra é toda nossa em homenageá-lo. Volte sempre a esta terra, que sempre estará de portas abertas para recebê-lo”, disse o vereador.

O treinador Augusto Peracio foi indicado pelo vereador Ítalo Otávio (PR) para receber o título honorário. Apaixonado pelo futebol desde criança, hoje dedica-se a formar atletas. Era goleiro e jogou na seleção roraimense, no Roraima, no River, onde obteve o maior número e títulos, e encerrou a carreira no Náutico.

Atualmente, é professor na escola Euclides da Cunha, mas já passou 15 anos no Ayrton Senna. Tem três títulos como técnico nos Jogos Escolares de Roraima. “Me honra muito esta homenagem. Me sinto muito bem com este título e só tenho a agradecer. Amo esta terra, nasci e me criei aqui”, discursou.

Ítalo Otávio também indicou a professora da rede municipal, Wilma Craveiro, para receber o título. Nascida em Parnaíba (PI), ela está em Boa Vista desde 1990. Exerce a função há 27 anos e iniciou a carreira na escola estadual Tancredo Neves, onde coordenou a Feira Estadual de Ciências.

É concursada do Município desde 2004 e foi gestora das escolas Francisco Cássio de Morais e Maria Gonçalves Vieira, nas quais ajudou a elevar o rendimento dos alunos. Hoje, dá aulas na escola Martinha Thury.

Craveiro disse esperar cada vez mais o avanço da Educação. “Precisamos tentar fazer com que alunos aprendam a ler e escrever, significativamente. Isso é maravilhoso. A Educação faz parte, sim, deste mundo, porque é por meio dela que alavancaremos ele”, disse.

Por sua vez, a professora-doutora Maria das Graças foi indicada pelo vereador Zélio Mota (PSD), também para receber o título. É graduada em Ciências Econômicas, mestre em História das Américas (Universidade Católica Andrés Bello-VEN) e doutora em História (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Foi economista do Banco de Roraima em 1987.

Está na Universidade Federal de Roraima desde 1990 na UFRR, por onde já foi pró-reitora de Assuntos Estudantis e de Extensão, reitora em exercício, desenvolveu vários projetos de extensão, publicou vários artigos sobre Amazônia e Roraima e ministrou palestras nacionais e internacionais. É autora do livro “Amazônia: O extrativismo vegetal mesorregião sul de Roraima, 1943 a 1985”, resultado de sua tese de doutorado.

“Tenho um amor muito grande pelo Estado de Roraima e pelo Município. Tenho orgulho em ter nascido aqui e ainda tenho a contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de Roraima”, declarou ela, que agradeceu a honraria.

Para o vereador Ítalo Otávio (PR), “é uma honra muito grande homenagear professores, mulheres, pessoas que contribuem para o nosso Município e o nosso Estado, naturalmente”.