Programa “Visita à Prefeitura de Sorocaba” reúne mais de 300 crianças com diversas atividades e brincadeiras – Agência de Notícias

Fotos: Nathália Rodrigues

Com muita alegria e diversão, mais de 300 crianças, acompanhadas de pais e responsáveis, visitaram, na manhã deste domingo (23), o Paço Municipal durante o programa “Visita das crianças à Prefeitura de Sorocaba”. O evento, que é uma realização do Fundo Social de Solidariedade (FSS), em parceria com diversas secretarias municipais, teve início às 9h.

O programa, com base na Lei Nº 12.718, de 10 de janeiro de 2023, consiste em visitas programadas ao prédio da Prefeitura de Sorocaba, com o intuito de aproximar os cidadãos da Administração Pública, trazendo as crianças para conhecerem as dependências do Paço, conversando com o prefeito e a primeira-dama e sabendo mais sobre as funções do Executivo Municipal, além de oferecer atividades recreativas gratuitas.

“Ficamos sempre muito felizes em receber a visita das crianças, futuro de nossa Sorocaba. São para elas que trabalhamos de domingo a domingo para tornar nossa cidade cada dia melhor, garantindo qualidade de vida digna à todas elas”, disse o prefeito Rodrigo Manga.

Após breve tour pelo prédio da Prefeitura, os grupos de crianças, acompanhadas de seus pais ou responsáveis, visitaram o gabinete do prefeito, no 6º andar do Paço Municipal e conhecem o jardim externo, de onde é possível ter uma vista privilegiada da cidade de Sorocaba. Na sequência, houve um encontro com o prefeito Rodrigo Manga e a primeira-dama, Sirlange Frate Maganhato.

“A atividade já se tornou uma tradição na cidade, além de ser muito aguardada pelas crianças. O objetivo é que as crianças possam conhecer mais sobre como funciona a Prefeitura e também sobre a rotina de trabalho e as atribuições do chefe do Executivo. Trata-se também de um estímulo para que as próximas gerações tenham informação e um contato mais direto com a gestão pública, entendendo a importância de se tornarem cidadãos participativos em nossa sociedade”, afirma a primeira-dama.

A criançada também pôde participar de atividades como o Espaço de Leitura e Jogos (Secretaria da Educação); Jogos de Mesa (Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida); Teatro sobre Educação no Trânsito (Secretaria de Mobilidade).

A bancaria Rose Mastropasqua, foi uma das primeiras a chegar ao evento com sua filha Bella, de quatro anos. Morando recentemente em Sorocaba, viu a oportunidade de participar do evento junto à família toda. “Fiquei sabendo pelas redes sociais da Prefeitura e inscrevi minha filha para participar também. É uma ótima oportunidade de passar o domingo em família e conhecer o Paço Municipal”, ressalta.

Pela primeira vez no Paço Municipal, o assistente de Logística Tiago Roberto da Silva trouxe a filha Thayná, de 10 anos. “Fiquei sabendo do evento por meio das redes sociais oficiais e gostei da ideia. Hoje passaremos um domingo em família, com atividades lúdicas e conhecendo o prédio municipal, todos juntos”, conclui.