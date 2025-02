Vasco x Botafogo ASSISTIR AO VIVO GRÁTIS, ESCALAÇÕES, PALPITES CARIOCA 2025 HOJE 23/02

Vasco x Botafogo: Onde Assistir, Escalações e Palpite para o Clássico da Amizade no Carioca 2025

O clássico entre Vasco da Gama e Botafogo promete grandes emoções neste domingo, 23 de fevereiro, em São Januário, válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca 2025. A partida é crucial para ambos os times, pois vale uma vaga nas semifinais do torneio. A bola rola às 18h30 (de Brasília), e a expectativa é alta para mais um duelo histórico entre os rivais cariocas.

Quando e Onde Acontece o Jogo?

Data: Domingo, 23 de fevereiro de 2025

Domingo, 23 de fevereiro de 2025 Horário: 18h30 (de Brasília)

18h30 (de Brasília) Local: Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Estádio São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Bruno Arleu de Araújo VAR: Grazianni Maciel Rocha

Onde Assistir Vasco x Botafogo?

O duelo terá transmissão ao vivo em diversos canais. O jogo entre Vasco e Botafogo será transmitido pela Band (TV aberta), Premiere (Pay-per-view), Canal GOAT (YouTube) e VascoTV.

Desfalques e Prováveis Escalações

Vasco: O Gigante da Colina conta com três desfalques importantes para este clássico: Adson, David e Guilherme Estrella estão em recuperação de lesões. Além disso, o zagueiro Lucas Oliveira é dúvida, já que não participou dos últimos jogos devido a uma lesão no tornozelo.

Escalação provável do Vasco:

Goleiro: Léo Jardim

Léo Jardim Defensores: Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton

Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton Meio-campistas: Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê (Paulinho) e Coutinho

Hugo Moura, Jair, Tchê Tchê (Paulinho) e Coutinho Atacantes: Lukas Zuccarello (Rayan) e Vegetti

Botafogo: O Botafogo, por sua vez, não contará com dois jogadores importantes. Alex Telles e Alexander Barboza estão suspensos, enquanto Bastos, David Ricardo e Jeffinho estão lesionados. No entanto, Artur e Nathan Fernandes, que foram preservados no jogo contra o Racing, devem retornar ao time.

Escalação provável do Botafogo:

Goleiro: John

John Defensores: Vitinho, Danilo Barbosa, Jair (Serafim), Cuiabano

Vitinho, Danilo Barbosa, Jair (Serafim), Cuiabano Meio-campistas: Allan (Newton), Marlon Freitas

Allan (Newton), Marlon Freitas Atacantes: Savarino, Artur, Matheus Martins e Igor Jesus

Retrospecto

O histórico do Clássico da Amizade é vasto, com o Vasco dominando o confronto ao longo dos anos. No total, o Gigante da Colina soma 135 vitórias contra 89 do Botafogo e 96 empates. No último encontro, em uma partida emocionante, o Botafogo levou a melhor, vencendo por 3 a 0.

Últimos cinco jogos:

Vasco: 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate

2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate Botafogo: 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate

Palpite para Vasco x Botafogo

Ambas as equipes vêm de resultados irregulares no Campeonato Carioca e, com a pressão para garantir a classificação às semifinais, a expectativa é de um jogo equilibrado. Embora o Vasco tenha o mando de campo e o retrospecto recente em clássico, o Botafogo, com seu elenco ajustado, também pode complicar as coisas. Diante desse cenário, o palpite é de um empate.

Palpite: Vasco 1 x 1 Botafogo

Conclusão

O Clássico da Amizade é sempre imprevisível, e esse promete ser mais um jogo de tirar o fôlego. Com os dois times lutando por uma vaga nas semifinais, as expectativas são altas, e o que se espera é uma partida cheia de emoções, com muita rivalidade e disputa. Se você é fã de futebol carioca, não pode perder este grande duelo!

Acompanhe o Vasco e o Botafogo em busca da classificação e continue atualizado sobre o futebol carioca.

