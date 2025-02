SONORA – Estado mais seguro do país: Santa Catarina inicia estudo de viabilidade com câmeras de reconhecimento facial

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP-SC) iniciou esta semana o estudo de viabilidade técnica para a implementação do que há de mais moderno em tecnologia de reconhecimento facial, ampliando a capacidade de monitoramento e resposta das Forças de Segurança em Santa Catarina. Os estudos iniciais ocorrem em Florianópolis. A expectativa é que, após o período de avaliação, o sistema possa ser expandido para outras regiões do estado, consolidando Santa Catarina como referência na aplicação de tecnologia em Segurança Pública.

A operacionalização do sistema está concentrada no 4º Batalhão de Polícia Militar, no Centro de Florianópolis, e seguirá até o final das comemorações do carnaval. A iniciativa envolve a atuação conjunta da SSP, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Secretaria de Justiça e Reintegração Social e Guarda Municipal de Florianópolis. Além da segurança preventiva, a tecnologia também pode auxiliar na localização de pessoas desaparecidas e na identificação de possíveis suspeitos envolvidos em crimes.

O secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Flávio Graff, reafirma a intenção de ter um carnaval seguro e divertido:

Durante o primeiro grande evento do Carnaval 2025, o sistema de reconhecimento facial já demonstrou sua eficácia. Na tarde desta sexta-feira, 21, a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) prendeu um homem com mandado de prisão ativo no Largo da Alfândega, no Centro de Florianópolis, onde ocorria a abertura do bloco Berbigão do Boca. A identificação foi feita pelas câmeras do sistema da SSP, permitindo uma abordagem rápida e segura da guarnição presente no local. O suspeito foi conduzido para os procedimentos legais.