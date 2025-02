Semana do Basquete prossegue nesta terça com Torneio Amador

Nei José Sant’Anna





A 5ª Semana Municipal do Basquete de São José dos Campos, que começou no último final de semana com a clínica internacional de técnicos promovida pela Federação Paulista de Basketball, prossegue nesta terça-feira (25) com a abertura do Torneio Amador 45+, reunindo 4 equipes com atletas que praticam a modalidade de forma recreativa em várias regiões da cidade.

O quadrangular reunirá as equipes Hakuna, Tênis Clube, Ribeirão Vermelho e XXT. Os times se enfrentarão em turno único, em três datas, sendo que os dois primeiros colocados farão a final e os dois últimos disputarão o terceiro lugar.

A abertura será às 19h, com o jogo entre Ribeirão Vermelho x XXT, no ginásio municipal Cidade Jardim. Na sequência jogam Tênis Clube x Hakuna. A segunda rodada será na quarta (26) no ginásio do Centro Esportivo do Jardim do Morumbi e a terceira na quinta (17), novamente no ginásio Cidade Jardim, sempre a partir das 19h.

A disputa do terceiro lugar e a final serão no dia 9 de março, domingo, a partir das 9h, no ginásio do Teatrão, na Vila Industrial.

Clínica

A Semana do Basquete teve dois eventos realizados nesta segunda-feira (24). Na parte da tarde o técnico Alexandre Caiçara comandou uma clínica com o tema “Crescimento Cognitivo”, que contou com a participação de atletas e técnicos das equipes de basquete masculino e feminino de São José dos Campos.

Alexandre Caiçara compartilhou sua vasta experiência e conhecimento para potencializar o desempenho de equipes e atletas, com atividades teóricas e práticas realizadas no ginásio do Teatrão.

À noite, é a vez do ex-técnico da seleção brasileira e de grandes clubes do Brasil, Lula Ferreira, fazer uma palestra aberta a apreciadores do esporte, no auditório do Centro da Juventude.

Na quarta-feira (26) prossegue a programação da Semana com a apresentação oficial da equipe feminina do Pontz São José Basketball para a temporada 2025.

Na quinta-feira (27) acontecerá uma clínica envolvendo as crianças e adolescentes que praticam a modalidade nas unidades esportivas da Prefeitura, a partir das 8h, no ginásio municipal Delmar Buffulin, no Parque Industrial.

Homenagem

À noite, encerrando os eventos da Semana, acontecerá a partida entre São José Basketball e Bauru Basket, válido pela 20ª rodada do NBB Caixa 2024/2025, na Farma Conde Arena, às 19h30.

No intervalo da partida está programada a homenagem a um ícone do basquete joseense, o ex-armador Nilo Guimarães, bicampeão paulista, campeão brasileiro e vice-sul-americano pelo Tênis Clube São José no início dos anos 80.

Nilo integrou o quinteto que marcou história, ao lado de Carioquinha, Zé Geraldo, Ubiratã e Marcelo Vido, capitaneados pelo técnico Edvar Simões.



