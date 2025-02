Mães podem agendar visita à Maternidade antes do parto

Posted on

O plenário da Câmara de Boa Vista deliberou nesta quarta-feira, 21, pareceres contrários da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a três Projetos de Lei de autoria dos vereadores Albuquerque (PC do B) e Ítalo Otávio (PR). A CLJRF analisou as propostas, baseado no parecer jurídico da Procuradoria da Casa, e constatou que elas […]