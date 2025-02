Guarda Municipal forma terceira turma para atuar nas Equipes Táticas Operacionais das inspetorias – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ao todo, 58 guardas municipais já passaram pela capacitação, que prevê a formação de mais 200 agentes até dezembro – Divulgação

A Guarda Municipal realizou, nesta quarta-feira (26/2), a formatura da terceira turma de agentes que irão compor as Equipes Táticas Operacionais (C-ETO) das Inspetorias e Unidades de Ordem Pública. A solenidade foi realizada na sede de São Cristóvão e contou com a participação do inspetor geral José Ricardo Soares, de instrutores e gestores da instituição.

A capacitação teve a duração de duas semanas e contou com as seguintes disciplinas: Ações de Controle de Distúrbios; Imobilizações Táticas; Atendimento Pré-Hospitalar de Combate; Direitos Humanos Aplicados à Função de Guarda Municipal; Procedimento Operacional Padrão; Instrumento de Menor Potencial Ofensivo; Legislação Aplicada às Atividades Operacionais; Abordagem a Veículo com Arma de Fogo; além de prova escrita e um simulado. Essa turma contou com dois integrantes da Guarda Municipal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O objetivo do curso é padronizar as ações operacionais nos serviços ordinários e extraordinários, visando o pronto atendimento às demandas das unidades locais. Ao todo, 58 guardas municipais já passaram pela capacitação, que prevê a formação de mais 200 agentes até dezembro.