Hemoraima realiza blitz para reforçar estoque de sangue para o carnaval

O Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) realizou nesta terça-feira, 25, uma blitz de sensibilização com o apoio dos parceiros Bloco Canaimé, Grupo Folclórico Quadrilha Amor Caipira, Grupo de Corridas Jabuti do Lavrado e o Detran-RR (Departamento Estadual de Trânsito).

A ação ocorreu em frente à unidade, que fica na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Aeroporto, e sensibilizou os condutores de veículos que passavam pelo local.

Outros parceiros que estiveram presentes apoiando a entrega de panfletos na rua foram o Vereador Inspetor Daniel Mangabeira e o Grupo de Apoio Amigos em Ação.

“Nós vamos estar parados durante o período de carnaval, serão quatro dias, mas antes nós estamos nos preparando para manter um estoque satisfatório para qualquer tipo de intercorrência, porque sabemos que tem um alto índice de acidentes no período de carnaval por diversos fatores, dentre eles o uso abusivo do álcool”, ressaltou a assistente social do setor de Captação de doadores do Hemoraima, Hellen Bessa.

Além de ajudar a salvar vidas, uma vez que uma única doação é capaz de atender até quatro pessoas, os doadores voluntários poderão adquirir descontos na aquisição de abadás do Bloco Canaimé. A apresentação do grupo carnavalesco será na terça-feira, 4, com concentração a partir das 00h, na Praça Fábio Marques Paracat, na avenida Ene

“Nosso objetivo principal é repor as bolsas de sangue para o período de carnaval”, reforçou a presidente do bloco Canaimé, Rosy Antony, ao falar da parceria voluntária.

QUEM PODE DOAR?

Para ser um doador de sangue, é preciso ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e ter dormido pelo menos seis horas na noite anterior.

No momento da doação, é preciso apresentar um documento oficial com foto. Caso o interessado seja menor de 18 anos, o mesmo deve estar acompanhado dos pais e se for um tutor legal deve ter o consentimento formal dos pais ou do responsável legal.

Se encaixando nesses critérios, o doador é cadastrado e encaminhado para uma entrevista, para em seguida passar por uma triagem. Não havendo nenhum impedimento, ele é encaminhado para a sala de coleta onde é feita a doação, que dura no máximo 10 minutos.

O Hemoraima fica localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, próximo ao HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento). O horário de funcionamento da unidade é de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h e de 13h30 às 17h.

Mais informações podem ser obtidas pelo número (95) 98404-9593.