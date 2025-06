Forças estaduais de segurança reforçam ações estratégicas contra a criminalidade em Boa Vista

As forças estaduais de Segurança Pública de Roraima deflagraram na noite do último sábado, 14, uma nova edição da Operação Saturitas. Esta segunda ação integrada reforça o compromisso do Governo do Estado no combate à criminalidade, ampliando a presença das polícias nos bairros de Boa Vista com foco na prevenção de delitos e na fiscalização de bares e estabelecimentos noturnos.

Com emprego de 95 agentes de segurança pública, 35 viaturas e atuação em 17 bairros da capital, as equipes realizaram abordagens a 477 pessoas, 96 motocicletas e nove automóveis. Uma pessoa, que é albergada do sistema prisional, foi conduzida por descumprimento de medidas judiciais.

A operação contou com efetivo do Deint (Departamento de Inteligência) da Sesp (Secretaria da Segurança Pública), da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Penal, que atuaram de forma coordenada em áreas estratégicas da cidade. Os alvos principais foram locais com registros recorrentes de criminalidade e estabelecimentos com suspeita de presença de menores desacompanhados ou em situação de vulnerabilidade.

Segundo a secretária da Segurança Pública, Carla Jordanna Rodrigues, o trabalho conjunto fortalece as ações de enfrentamento ao crime.

“A Operação Saturitas teve como objetivo integrar de forma estratégica as forças de segurança para execução coordenada de ações repressivas, preventivas e emergenciais em regiões identificadas como críticas. Nosso foco é combater a criminalidade, oferecer maior sensação de segurança à população e mostrar que o Estado tem, sim, o controle da segurança pública. Estamos cada vez mais unidos para garantir que os indicadores de segurança continuem melhorando”, afirmou.

A secretária também ressaltou os números expressivos da ação, que contribuíram para uma noite de sábado mais tranquila em Boa Vista.

“Tivemos quase 500 pessoas abordadas, uma condução de um albergado por descumprimento de medidas, além de uma quantidade considerável de carros e motocicletas fiscalizados. No geral foi uma operação bem-sucedida que mostra o empenho e o alcance das nossas forças de segurança”, completou.

Integração e estratégia

O nome da operação tem origem no latim e significa “saturação”, traduzindo a estratégia adotada pelas forças policiais: saturar regiões de maior vulnerabilidade com presença ostensiva e ações de inteligência. A iniciativa visa prevenir novos crimes, desarticular atividades ilícitas e mostrar a força do Estado no controle da ordem pública.

O comandante da PMRR, coronel Overlan Lopes, reforçou que um dos objetivos principais é patrulhar as ruas da capital de forma simultânea. “Nessas oportunidades trabalhamos com muita ênfase na captura de foragidos, na apreensão de armas de fogo, de drogas, e no combate a roubos e invasões de residências e furtos de veículos”, disse.

Apesar do caráter ostensivo, a delegada-geral da PCRR, Darlinda Moura, frisou que a Saturitas, por ser uma operação integrada, reforça a presença estatal em áreas consideradas de risco. “Enfim, nosso trabalho é levar segurança para a nossa sociedade roraimense. Estamos todos, mais uma vez, em uma missão unificada que só fortalece o sistema público de segurança pública de Roraima”, concluiu.

