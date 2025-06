Boxe do Atleta Cidadão ganha 14 medalhas no Circuito Escolar

Nei José Sant’Anna





A equipe de boxe do Atleta Cidadão, da Prefeitura de São José dos Campos, foi destaque na estreia da modalidade nas competições escolares. No dia 7 de junho, os atletas marcaram presença no Circuito Escolar, realizado pela Fedeesp (Federação de Desporto Escolar do Estado de São Paulo) em parceria com a Feboxesp (Federação Estadual de Boxe de São Paulo).

A competição entrou para a história: essa foi a primeira vez que o boxe passou a fazer parte do Circuito Escolar — um marco importante para a modalidade, que fortalece a formação de atletas, aumentando o incentivo e o apoio às categorias de base.

Com uma performance de destaque, a equipe conquistou 8 medalhas de ouro e 6 de prata, mostrando a qualidade do trabalho desenvolvido nas escolinhas públicas junto às comunidades.

Entre os medalhistas de ouro estão Vinícius Ferreira da Silva (Infantil, 46kg), Pedro Lucas Souza Custódio (Infantil, 48kg), Arthur Sapun Generoso (Infantil, 50kg), Miguel Sapun Generoso (Infantil, 52kg), Vivian Leal Pitta (Cadete, 66kg), Bruna de Oliveira Ignácio (Cadete, 70kg), Davi Rafael Feitosa Vasconcelos (Cadete, +80kg) e João Gabriel Mafra (Juvenil, + 75kg).

A prata ficou nas mãos de Felipe Leal Pitta (Infantil, 44kg), Marcos Paulo Silva Machado Santos (Infantil, 46kg), Rebeca Regina Almeida (Cadete, 70kg), Caíque Rafael Rodrigues (Cadete, 48kg), Wender Augusto Flausino Pereira (Cadete, 57kg) e Lucas Ribeiro de Souza (Juvenil, 80kg).



