Setrabes realiza inscrição para o projeto de treinamento jovem aprendiz

O Governo de Roraima, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), promoveu nesta terça-feira, 25, inscrições para o Projeto de Treinamento Jovem Aprendiz, uma oportunidade valiosa para jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho e desenvolver suas habilidades profissionais.

A ação executada pela Coordenação de Divisão de Qualificação Profissional do Departamento de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda, foi destinada a jovens entre 14 e 17 anos, oferecendo formação teórica e prática, além de experiências em diversas áreas de atuação. O Jovem Aprendiz tem a chance de aprender com profissionais experientes, adquirir conhecimentos essenciais e se preparar para os desafios do trab

Além de promover a capacitação de jovens por meio de cursos de qualificação profissional totalmente gratuitos, na plataforma do Ciee (Centro de Integração Empresa Escola), permitindo a busca de vagas de emprego por conta própria junto às empresas cadastradas, além de oferecer a ferramenta para elaboração de um currículo modelo padrão Sine.

A secretária da pasta, Tânia Soares, explicou que a iniciativa consiste em um treinamento gratuito que visa facilitar o acesso às vagas disponíveis para Jovem Aprendiz, estágios e oportunidades para o primeiro emprego.

“O Programa é uma oportunidade para jovens que desejam iniciar sua trajetória no mercado de trabalho e aprimorar suas habilidades profissionais”,

A coordenadora da Divisão de Qualificação Profissional, Cleane Feitosa, destacou que os jovens tem chance de aprender com profissionais qualificados, além de se preparar para os desafios da vida profissional.

“Frisar para os jovens que a conclusão do processo de treinamento do jovem Aprendiz, ajuda no surgimento de muitas oportunidades de acordo com o currículo de cada um, onde disponibilizamos um leque de cursos com oferta de treinamento em parceria com o Ciee. É importante destacar que esses jovens entendam que é necessário a qualificação para a ingressar no mercado de trabalho”, disse.

Documentos necessários:

– Certificado do Curso de informática Básica presencial;

– RG;

– CPF;

– Comprovante de Residência;

– Declaração de matrícula em escola pública estadual;

– Comprovante de cadastro no Sine/RR.