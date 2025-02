Com apoio da Prefeitura de Boa Vista, agricultores escoam produção e aumentam margem de lucro

Foto: Divulgação Semuc



Para garantir desenvolvimento e a geração de renda nas áreas rural e indígena de Boa Vista, a Prefeitura fortalece a agricultura familiar do município ao longo dos anos. Isso por meio do Plano Municipal de Desenvolvimento do Agronegócio (PMDA).

Com assistência técnica, fornecimento de fertilizantes e disponibilização de máquinas e implementos, o compromisso com o trabalhador do campo é garantia em todas as etapas de produção. Inclusive no escoamento.

Do mesmo modo, o apoio no transporte vai da produção até a área urbana. Com isso, a Prefeitura facilita a comercialização dos produtos, contribuindo que os agricultores tenham acesso a mercados justos e competitivos. Segundo o secretário adjunto de Agricultura e Assuntos Indígenas, Cezar Riva, a gestão municipal fomenta todas as etapas da atividade agrícola.

“É importante ressaltar o apoio na limpeza do solo, destoca, incorporação do calcário, aragem, nivelamento de solo, plantio, colheita de grãos, transporte e escoamento da produção até o local da comercialização. O que nós temos aqui hoje é exatamente isso, a finalização da produção, com a colheita. O caminhão da prefeitura à disposição do agricultor leva esses produtos até o ponto de venda”, disse.

Mais apoio da Prefeitura

Atualmente, o PMDA conta com 1.615 famílias já atendidas e 142 equipamentos. Isso entre tratores, implementos agrícolas, caminhões, pás carregadeiras, escavadeiras, patrola, a disposição da agricultura familiar.

Outra iniciativa são os sistemas de irrigação com energia fotovoltaica, implantados nas comunidades indígenas e zona rural. Ela permite a produção de diversas culturas durante todo o ano.

Ao disponibilizar veículos para transportarem a produção até o comprador, a Prefeitura auxilia na redução de um custo operacional significativo, que é o valor de frete. Com isso, há maior lucratividade ao agricultor.

De acordo com o produtor da região Novo Passarão, Aberlon Sales, o resultado da sua lavoura de melancia e melão atingiu a marca de cinco toneladas. Agora, o caminhão disponibilizado pela Prefeitura escoa a colheita até o comprador.

“Se não fosse o apoio da prefeitura, a situação seria complicada, pois teríamos que pagar frete para levar o meu produto até a cidade e tudo ficaria mais caro. Esse suporte fortalece o nosso trabalho. Estamos colhendo melancia no verão, sem depender da chuva. Só conseguimos isso porque o sistema de irrigação com energia fotovoltaica instalado pela prefeitura, deu condições de molhar o meu plantio”, contou.

Fonte: Da Redação