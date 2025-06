Em Praia Grande, governador em exercício se reúne com prefeito e autoridades locais e presta solidariedade às vítimas do acidente de balão

Foto: Leo Munhoz / SECOM

O governador em exercício, Francisco de Oliveira Neto, esteve neste domingo, 22, na cidade de Praia Grande, no Sul do estado. Ele se reuniu com o prefeito Elisandro Pereira Machado e autoridades locais para tratar do acidente de balão ocorrido neste sábado, 21. Os secretários de Estado da Saúde, Diogo Demarchi e da Segurança Pública, Flávio Graff também estiveram na reunião na prefeitura municipal.

“Desde o primeiro momento quando chegou a notícia estive em contato com o governador Jorginho Mello, houve a decretação do luto de três dias em Santa Catarina e a forte atuação de todas as estruturas de Estado para minimizar o sofrimento das pessoas, atender as vítimas, atender os familiares das vítimas. O trabalho da Polícia Científica foi realizado de pronto, já não só em relação ao local, mas também em relação à identificação das vítimas, que foi concluída hoje de manhã. É um trauma para a cidade, para a região, para o nosso estado. É um fato que agora segue com investigação da Polícia Civil. Foi um acidente e precisa de investigação e nisso todas as estruturas estão atuando”, disse o governador em exercício.

Foto: Leo Munhoz /SECOM

O secretário de Estado da Segurança Pública, Flávio Graff, atualizou a situação sobre a investigação das causas do acidente. “A Polícia Civil instaurou o procedimento policial. Será concluído conforme a legislação em até 30 dias. A nossa Polícia Científica está levantando todos os elementos para fornecer subsídios a esse inquérito policial, utilizando os equipamentos mais modernos, equipamentos de scanners tipo 3D, para nós eternizarmos o local a fim de ser revisitado tantas vezes quantas for necessárias. Sem dúvida, todos os elementos serão levantados”, afirmou o secretário Flávio Graff.

Além da prefeitura, o governador em exercício também esteve no Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, onde foi realizado o atendimento prestado às vítimas do acidente. Ele reforçou a importância do pronto atendimento hospitalar em situações emergenciais e elogiou a estrutura e a atuação do serviço público de saúde. “O acolhimento, a agilidade e o cuidado humanizado fizeram toda a diferença para minimizar o sofrimento dos envolvidos. Estamos aqui em solidariedade ao município e também para reforçar o pronto atendimento do Estado em todas as esferas, nos colocando à disposição no que for preciso ”, destacou Oliveira Neto.

Foto: Leo Munhoz /SECOM

Atendimento às vítimas

O balão levava 21 ocupantes, resultando em oito mortos e 13 feridos. Destes, cinco foram atendidos no Hospital Nossa Senhora de Fátima com ferimentos leves, mas apresentando grande abalo psicológico. A equipe da unidade atuou prontamente, oferecendo cuidados clínicos “Atuamos integralmente com a parte clínica e de saúde mental, que esteve ao lado dos pacientes até que todos estivessem liberados com segurança física e emocional”, detalha o diretor da Associação Hospitalar Nossa Senhora de Fátima, Jean Gonçalves