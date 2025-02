Guaratinguetá firma nova parceria para coleta de resíduos úmidos e garante economia com nova contratação

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da SAEG (Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá), concluiu o processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada na coleta de resíduos úmidos. Dezesseis empresas participaram do certame, realizado por meio de pregão eletrônico.

A homologação da vencedora ocorreu nesta quinta-feira, 27 de fevereiro, e a empresa escolhida para iniciar os trabalhos em 17 de março foi a SM Comércio e Serviços Ltda., com sede em Suzano (SP).

A nova contratada será responsável pela coleta e transporte dos resíduos até o ponto de transbordo. O valor do contrato, com duração de seis meses, é de R$ 2.170.000,00, o que representa a coleta de 90 toneladas por dia, totalizando 14.000 toneladas durante o período de vigência contratual. A economia com o novo contrato será de aproximadamente 20% do dinheiro público, considerando o mesmo serviço prestado pela empresa anterior.

“O número de colaboradores será mantido. Firmamos um acordo com a nova empresa para garantir a continuidade dos 21 coletores que atuam na cidade. Além disso, os 9 funcionários concursados da Codesg serão realocados para outras atividades correlatas às funções para as quais foram contratados, como a coleta seletiva, que será ajustada pela SAEG”, afirmou o Prefeito de Guaratinguetá, Junior Filippo.