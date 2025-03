Club América x Toluca ASSISTIR AO VIVO HOJE (01/03), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre América x Toluca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (01) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem América como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

América x Toluca: Expectativa para o Confronto de Líderes na Liga MX

Neste sábado, 1º de março, o Club América recebe o Toluca no Estádio Ciudad de los Deportes, em jogo crucial para a disputa da liderança no Clausura 2025 da Liga MX. As Águilas, a apenas três pontos do líder León, buscam a vitória para encostar no topo, enquanto o Toluca, embalado por boas vitórias, quer desbancar o rival e dar resposta à eliminação na Liguilla do semestre passado. O jogo será transmitido ao vivo pelo Canal 5 e TUDN, às 19h05 (horário do México).

Possíveis Alineações

América: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Israel Reyes, Cristian Borja; Erik Sánchez, Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo; Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas e Henry Martín.

Toluca: Pau López; Diego Barbosa, Bruno Méndez, Luan García, Jesús Gallardo; Agustín Romero, Jesús Angulo, Marcel Ruíz; Alexis Vega, Helio Junio e Paulinho.

Pronóstico

América 2-1 Toluca.





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

