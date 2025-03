Concursos da Urbam recebem inscrições até o dia 6 de março

Ana Lúcia Abranches





As inscrições para o cadastro de reserva dos concursos da Urbam para os cargos de eletricista de manutenção, técnico de segurança do trabalho, encanador, serralheiro e mecânico de refrigeração deverão ser efetuadas até as 17h da próxima quinta-feira (6).

Os interessados devem se inscrever no site da empresa, onde também estão publicados os editais. Os candidatos que não tiverem acesso próprio à internet poderão efetivar a inscrição por meio dos espaços públicos disponíveis em São José dos Campos.

São requisitos gerais ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos na data da convocação, estar quite com as obrigações eleitorais, não ter sido funcionário demitido por justa causa pela empresa (salvo quando invalidada a demissão por decisão judicial) e estar em dia com os deveres do serviço militar (para os homens). As informações detalhadas constam em cada edital.

Cargos

Eletricista de manutenção

Ensino médio completo

Curso de formação de eletricistas completo (mínimo de 40 horas)

Curso de NR 10 completo dentro do período de validade

Experiência de no mínimo 6 meses no cargo, comprovada em carteira de trabalho

Habilitação categoria B ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 2.809,06

Taxa de inscrição: R$ 30

Técnico de segurança do trabalho

Ensino médio completo

Curso técnico de segurança do trabalho completo

Registro profissional no Ministério do Trabalho e Emprego

Experiência de no mínimo 6 meses no cargo, comprovada com carteira de trabalho

Habilitação categoria B ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 3.126,54

Taxa de inscrição: R$ 30

Mecânico de refrigeração

Ensino médio completo

Curso de mecânica de refrigeração completo com no mínimo 160 horas ou técnico de refrigeração

Experiência de no mínimo 6 meses no cargo, comprovada com carteira de trabalho

Habilitação categoria B ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 3.126,54

Taxa de inscrição: 30

Encanador

Ensino fundamental completo

Experiência de no mínimo 6 meses no cargo, comprovada com carteira de trabalho

Habilitação categoria B ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 2.281,64

Taxa de inscrição: R$ 20

Serralheiro

Ensino fundamental completo

Experiência de no mínimo 6 meses no cargo, comprovada com carteira de trabalho

Habilitação categoria B ou superior, dentro do período de validade

Salário: R$ 2.281,64

Taxa de inscrição: R$ 20



