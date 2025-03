Prefeitura abre inscrição para alfabetizador popular voluntário e tradutor-intérprete de Libras com bolsas de R$ 1,2 mil

28/02/2025 |

20:00 |

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado para alfabetizadores populares voluntários e tradutores-intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras), no âmbito do Programa Brasil Alfabetizado (PBA) do Ministério da Educação (MEC). As inscrições acontecem até o dia 10 de março e são feitas exclusivamente pelo link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/selecao_eja/pba/. O interessado deverá preencher o Anexo II da ficha disponibilizada, anexando toda a documentação exigida.

Estão sendo ofertadas 50 vagas iniciais para alfabetizadores popular voluntários e 10 vagas para tradutores-intérpretes de Libras, quadro de reserva. 5% das vagas totais serão destinadas para pessoas com deficiência (PcD).

Inscrição – No ato da inscrição, além do preenchimento online de todos os dados obrigatórios, deverão ser atendidos os seguintes critérios: ser brasileiro; possuir no mínimo 18 anos de idade; possuir a formação em ensino médio na modalidade Normal (Magistério), ser estudante a partir do 5º período em Pedagogia ou licenciatura completa em alguma área do conhecimento e ter disponibilidade de 20 horas semanais para desenvolver a função de alfabetizador popular voluntário.

O alfabetizador com uma turma ativa e em efetivo exercício e para os tradutores-intérpretes de Libras, em efetivo exercício das atividades desempenhadas nas turmas ativas, receberam uma bolsa no valor de R$ 1.200,00 que será paga pelo Governo Federal.

A divulgação do período de entrevistas será publicada no dia 17 de março.

Alfabetizador popular voluntário – Uma das atribuições é localizar, mobilizar, identificar e cadastrar, no mínimo, 15 jovens, a partir dos 15 anos, adultos e idosos, não alfabetizados, que não tenham o domínio da leitura, da escrita e do letramento matemático, para ingresso e constituição de turmas de alfabetização.

O edital com todas as informações poderá ser acessado pelo Diário Oficial https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2025/02/2025_Diario_725_26-02.pdf