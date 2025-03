São Luiz x Ypiranga, PALPITES, ASSISTIR AO VIVO pelo GAÚCHÃO DE 2025, HOJE (01/03), ESCALAÇÕES

Por: jblog.com.br Futebol na TV ao vivo: a partida São Luiz x Ypiranga acontece Hoje (01) às 19 hs. O mandante da partida é o SL que busca a vitória em seus domínios. A partida á válida pelo Campeonato Gaúcho de 2025. A partida é aguardada com ansiedade pelos torcedores dos dois times.

A Globo detém os direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho na TV Aberta. A TV Globo, os canais SporTV, o Premiere transmitirão o estadual. No entanto, vale destacar que apenas o primeiro caso se trata de TV aberta.

São Luiz x Ypiranga

Ypiranga no Gauchão 2025: Rumo à Final da Taça Farroupilha

O Ypiranga de Erechim chega a mais uma final da Taça Farroupilha no Gauchão 2025, com uma campanha sólida e jogadores em destaque. O time enfrentará o São Luiz no jogo de ida da decisão, que acontecerá neste sábado (1º), às 19h, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.

Sob o comando de Matheus Costa, o Ypiranga vem mostrando força e disciplina, com destaques como Jean Pyerre, ex-Grêmio, que tem sido fundamental na armação das jogadas. Na competição, o time demonstrou equilíbrio entre defesa e ataque, sendo considerado um dos favoritos ao título.

O técnico do Ypiranga, Matheus Costa, revelou que a equipe está bem preparada para o confronto contra o São Luiz, destacando o respeito que o clube tem pelo adversário, mas sem desmerecer as chances de vitória. A confiança na equipe é evidente, especialmente com a presença de jogadores experientes como João Paulo e Clayton, que têm se mostrado peças chave no meio de campo.

O jogo promete ser acirrado, já que o São Luiz também chega com forças renovadas e com um elenco competitivo. Ambos os times têm investido em estratégias para garantir uma vantagem decisiva, seja com a posse de bola, seja com contra-ataques rápidos e precisos.

Arbitragem e Transmissão

O confronto será conduzido por Jean Pierre Gonçalves Lima, com o apoio de Juarez de Mello Junior e Mateus Olivério Rocha como assistentes. O VAR será comandado por Érico Andrade de Carvalho, com o objetivo de garantir a precisão nas decisões durante a partida.

Para os torcedores que desejam acompanhar o jogo ao vivo, a transmissão será feita pelo canal do YouTube da GZH, oferecendo uma cobertura completa do confronto, com imagens e comentários.

Com a Taça Farroupilha em jogo, o Ypiranga busca uma vitória para coroar uma excelente campanha no Gauchão 2025, enquanto o São Luiz pretende surpreender e conquistar o título estadual. A expectativa é grande para esse duelo decisivo, que promete emocionar os fãs de futebol gaúcho.