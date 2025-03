Dia Internacional da Mulher: Governo de Santa Catarina terá atividades durante todo o mês

Foto: Eduardo Valente / GOVSC

Em celebração ao Mês da Mulher, o Governo de Santa Catarina terá uma programação durante todo o mês com atividades promovidas por diversas secretarias e que reforçam o compromisso do Estado com as políticas públicas voltadas para as mulheres. Entre as atividades estão palestras, lançamentos de editais, mutirão de mamografias e ações nas mais diversas áreas.

A programação é organizada pelo gabinete da vice-governadora, Marilisa Boehm e pela Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família. O lançamento será realizado no dia 7 de março, a partir das 19h, no Forte Santana, Centro de Florianópolis, e será marcado pela iluminação especial da Ponte Hercílio Luz na cor rosa.

“As mulheres são uma das maiores prioridades do Governo de Santa Catarina. Por isso criamos uma ampla programação para este mês de março. São atividades de valorização, proteção, empoderamento, empreendedorismo e combate à violência. Também vamos dar início ao Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres, que será uma ação contínua”, enfatiza a vice-governadora Marilisa Boehm.

A secretária da SAS, Adeliana Dal Pont, ressalta que a secretaria articulou com as demais, ações para dar ainda mais visibilidade às mulheres catarinenses. “Como o nosso governador Jorginho Mello sempre cita, Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem nome de mulher e isso aumenta o nosso compromisso em promover ações que visam não apenas celebrar, mas também fortalecer o protagonismo feminino”, disse.

O cuidado com a saúde também será outro destaque da programação. A Maternidade Carmela Dutra, de Florianópolis, e o Hospital Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste, terão mutirão de mamografias, exames fundamentais para a prevenção do câncer. No Oeste a ação acontece 24 a 28 de março e na capital a data será divulgada nos próximos dias.

Plano Estadual de Políticas para as mulheres

No dia 24 março um grande evento no Teatro Ademir Rosa vai reunir servidoras do Estado e comunidade em geral para outros momentos históricos como a assinatura do Edital para elaboração do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres e apresentação do projeto SC Elas, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Administração em parceria com a SAS, e que busca divulgar a Lei Estadual n°18.300/2021, que determina a reserva de vagas para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e familiar nos editais de licitação para a contratação de empresas de prestação de serviços continuados e terceirizados.

A SAS também programou uma ação itinerante com o ônibus lilás que vai percorrer algumas cidades levando informações sobre os programas do Governo do Estado voltados às mulheres e combate à violência doméstica. Santo Amaro da Imperatriz vai receber o ônibus nos dias 12 e 13 e nestas datas, além de orientação, a comunidade poderá prestigiar ações de saúde, feira de artesanato e muito mais. Outras cidades ainda serão confirmadas.

:: Confira a programação completa

7 de março – Evento – Lançamento da programação do Mês da Mulher do Governo de Santa Catarina com iluminação da ponte Hercílio Luz na cor rosa.

Horário: 19h

Local: Forte de Santana

7 de março – Palestras: Direção defensiva e mecânica para mulheres.

Horário: 15h

Local: SSP/SC

10 a 14 de março – Semana escolar de combate a violência contra a mulher em escolas de todo o estado. (SED)

12 e 13 de março – Ação itinerante com o ônibus lilás em Santo Amaro da Imperatriz

Exposição de oficinas do Cras

Orientação da defensoria pública

Participação da CEVID-TJSC

12/03 – Local: Centro de Convivência dos Idosos

Endereço: R. Beira Rio – Sul do Rio,Centro – Santo Amaro da Imperatriz

Horário: Das 9h30 às 16h

13/03 – Local: Unidade Básica de Saúde Maricha Becker

Endereço: R. Natividade, 3734 – Vila Becker, Santo Amaro da Imperatriz

Horário: Das 9h30 às 16h

14 de março – Aula de defesa pessoal para servidoras da SAS

Horário: 15h30

Local: SAS

17, 18 e 20 de março – Semana de autocuidado para servidoras da SAS

Palestras sobre saúde emocional com a psicóloga clínica Carmen Cereja Guimarães, quick massage e ginástica laboral.

Local: SAS

Horário: Das 12h às 17h

Data, horário e local a confirmar – Ação itinerante com o ônibus lilás em Florianópolis

24 de março – Evento SC por Elas

Lançamento da campanha SC Elas para incentivar a adesão à lei nº 13.800, que determina a reserva de vagas para mulheres vítimas de violência. (SEA e SAS)

Lançamento do edital para a elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas para as Mulheres.

Palestra – Mulheres equilibristas com Adriana Loch

Horário: 14h

Local: Teatro do CIC

24 a 28 de março – Mutirão de mamografias (SES)

Hospital Terezinha Gaio Basso – São Miguel do Oeste

Data a definir: Mutirão de mamografias (SES)

Maternidade Carmela Dutra – Florianópolis

25 de março – 1ª edição do Evento Mulheres de Impacto: da Ciência à Inovação (Fapesc)

Local: Sala de cinema do CIC

Horário: 13h

31 de março – Palestra para servidores da PGE com a vice-governadora Marilisa Boehm. (PGE)

Tema: Importância de as mulheres ocuparem cargos de liderança e a relevância delas para o serviço público

Local: Auditório do anexo I

Horário: 14h

Durante todo o mês – Campanha de divulgação da Rede Catarina que visa a prevenção a violência doméstica e familiar com eventos em: São Francisco do Sul, São Miguel do Oeste, Itajaí, São Bento do Sul, Fraiburgo, Mafra, Lages, Otacílio Costa, Gaspar, Brusque, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Imbituba e Chapecó. (PMSC)

Mais informações:

Jornalista Helena Marquardt.

Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família.

(48) 3664-0916 e-mail: ascom@sas.sc.gov.br

Mais informações:

Jornalista Alessandro Bonassoli

Gabinete da Vice-governadora

(48) 9-9919-8372 / (48) 3665-2186

E-mail: alessandro.bonassoli@gvg.sc.gov.br