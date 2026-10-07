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Dia D de Vacinação contra a Gripe em Guaratinguetá! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (28) o Dia D de Vacinação contra a Influenza (gripe), com o objetivo de ampliar o acesso à imunização dos grupos prioritários.

👉 Podem se vacinar:
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
Pessoas com 60 anos ou mais
Gestantes e puérperas
Trabalhadores da saúde
Pessoas com deficiência permanente
Pessoas com comorbidades
Professores
Forças Armadas
Forças de segurança e salvamento
Caminhoneiros
Trabalhadores do transporte coletivo
Trabalhadores dos Correios
Trabalhadores portuários
População em situação de rua
População privada de liberdade e funcionários do sistema
Adolescentes em medidas socioeducativas
Indígenas e comunidades quilombolas

A campanha segue de 28 de março a 31 de maio em todas as unidades de saúde do município.

Não conseguiu ir no Dia D? Sem problema! Basta procurar a unidade de saúde mais próxima durante o período da campanha.

Vacinar é um ato de cuidado com você e com todos!

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