Dia D de Vacinação contra a Gripe em Guaratinguetá! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (28) o Dia D de Vacinação contra a Influenza (gripe), com o objetivo de ampliar o acesso à imunização dos grupos prioritários.
👉 Podem se vacinar:
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
Pessoas com 60 anos ou mais
Gestantes e puérperas
Trabalhadores da saúde
Pessoas com deficiência permanente
Pessoas com comorbidades
Professores
Forças Armadas
Forças de segurança e salvamento
Caminhoneiros
Trabalhadores do transporte coletivo
Trabalhadores dos Correios
Trabalhadores portuários
População em situação de rua
População privada de liberdade e funcionários do sistema
Adolescentes em medidas socioeducativas
Indígenas e comunidades quilombolas
A campanha segue de 28 de março a 31 de maio em todas as unidades de saúde do município.
Não conseguiu ir no Dia D? Sem problema! Basta procurar a unidade de saúde mais próxima durante o período da campanha.
Vacinar é um ato de cuidado com você e com todos!