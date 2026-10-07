Dia D de Vacinação contra a Gripe em Guaratinguetá! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (28) o Dia D de Vacinação contra a Influenza (gripe), com o objetivo de ampliar o acesso à imunização dos grupos prioritários.

👉 Podem se vacinar:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

Pessoas com 60 anos ou mais

Gestantes e puérperas

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Professores

Forças Armadas

Forças de segurança e salvamento

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo

Trabalhadores dos Correios

Trabalhadores portuários

População em situação de rua

População privada de liberdade e funcionários do sistema

Adolescentes em medidas socioeducativas

Indígenas e comunidades quilombolas

A campanha segue de 28 de março a 31 de maio em todas as unidades de saúde do município.

Não conseguiu ir no Dia D? Sem problema! Basta procurar a unidade de saúde mais próxima durante o período da campanha.

Vacinar é um ato de cuidado com você e com todos!