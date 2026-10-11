Agência Minas Gerais | Obras do Contorno Sul de Uberlândia avançam e reforçam logística no Triângulo Mineiro

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O governador Mateus Simões vistoriou, nesta quinta-feira (26/3), as obras complementares do Contorno Sul de Uberlândia, na rodovia LMG-503, com adequação à MGC-455, no Triângulo Mineiro. Atualmente, mais de 60% das intervenções já foram concluídas pelo Governo de Minas, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG).

Mateus Simões ressaltou a importância da obra, que ficou parada durante quase uma década, para a mobilidade da população. “Era uma ponte sobre o rio, sem estrada de um lado nem do outro. A estrada já está pronta, a ponte já está liberada, só não está passando o trânsito aqui porque tem uma trincheira ali na frente que a gente não consegue acabar de escavar enquanto a chuva não parar completamente. Minha expectativa é que com a chuva parada a gente consiga terminar a parte de movimentação de terra em um mês”.

Quando questionado sobre as garantias para a continuidade da obra, ele foi categórico. “O que garante que não para mais é que o dinheiro está separado. Toda obra que nós começamos já tinha o dinheiro todo em caixa, o que evita aquele cemitério de obras inacabadas que víamos em gestões anteriores”, disse Mateus Simões.

Reiniciadas em junho de 2025, as obras abrangem um trecho de 19 quilômetros e contemplam melhorias relevantes na infraestrutura viária. Entre os serviços executados estão a recuperação do pavimento existente, novos asfaltamentos em trechos que não eram pavimentados, implantação de alças de acesso e obras na ponte sobre o Rio Uberabinha, com destaque para o encabeçamento da estrutura.

O projeto inclui, ainda, a construção de passagem inferior na Avenida Felipe Bueno Campos, a implantação de alças de acesso na passagem inferior na região de Douradinho e a execução de gabião no canal Campo Alegre, reforçando a drenagem e garantindo maior estabilidade à via.

Com investimento de R$ 46 milhões, a obra proporcionou a criação de 234 empregos diretos e indiretos durante a execução dos serviços.

Importância

O Contorno Sul tem papel fundamental na trafegabilidade e na segurança do trânsito urbano de Uberlândia. A via contribuirá para retirar o fluxo de veículos pesados do perímetro urbano, proporcionando maior fluidez e mais qualidade de vida para a população. A medida também permitirá que o transporte de cargas ocorra fora da área central, favorecendo o desenvolvimento da cidade.

Além dos ganhos na mobilidade, o empreendimento possui relevância econômica estratégica, uma vez que conecta a produção do setor sucroalcooleiro de cidades da região à rodovia BR-050, importante eixo logístico que corta o Triângulo Mineiro no sentido Norte-Sul e viabiliza o transporte de cargas para estados como São Paulo, Goiás e para o Distrito Federal.

Com as melhorias, a expectativa é fortalecer a logística regional, favorecendo o escoamento de safras de grãos, além da produção de álcool e frutas cítricas, amplamente cultivados no Triângulo Mineiro e em Goiás.

O avanço da infraestrutura também deve impulsionar a atração de novos investimentos para Uberlândia, município responsável por um dos 25 maiores Produtos Internos Brutos (PIBs) do Brasil. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final do primeiro semestre de 2026.

Governo Presente

Mais cedo nesta quinta-feira, o governador de Minas transferiu a capital do estado para Uberlândia, de maneira simbólica, decreto válido até sábado (28/3), dentro da iniciativa Governo Presente.

As transferências vão se repetir em outras 19 cidades até junho, com o objetivo de reconhecer a importância e valorizar cada uma das regiões mineiras, além de possibilitar ao chefe do Executivo conhecer ainda mais de perto as demandas dos moradores locais, incluindo cidades ao redor das respectivas capitais provisórias.